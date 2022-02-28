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KTO'dan indirimli sağlık hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KTO'dan indirimli sağlık hizmeti

Körfez Ticaret Odası (KTO), üyeleri ve yakınları için indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzaladı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Körfez Ticaret Odası (KTO), üyeleri ve yakınları için indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzaladı.

Körfez Ticaret Odası, sağlık hizmeti alımında tercihini Özel Atakent Cihan Hastanesi'nden yana kullandı. Körfez Ticaret Odası'nı ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, oda üyeleri ve birinci derece yakınlarına sunulacak olan sağlık hizmeti detayları hakkında bilgi verdi. Önceki dönemde üyelerinin hastaneden sağlık hizmeti aldığını ve memnun kaldıklarını dile getiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yetkilere teşekkürlerini iletti. Oda üyeleri ve yakınlarının karşılaşacağı sağlık sorunlarının çözümünde her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Görüm, Başkan Recep Öztürk'e teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ticaret, Körfez, Yerel, Haberler

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