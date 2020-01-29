KTO'DA yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

29.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:04

ELAZIĞ İÇİN HEM İLÇEDE HEM DE DİĞER ODALARI İLE YARDIM KAMPANYALARI YAPTIK

Ocak Ayı faaliyetlerini anlatan Öztürk Elâzığ depremi ile ilgili yaptığı konuşmada sonra, 2019 yılı Aralık Ayı'nda gerçekleştirilen faaliyetlerin okundu ve onaylandı. 1999 depremini yaşayan bir şehir olarak Elazığlı vatandaşlarımızı en iyi bizler anlarız diye düşünüyoruz. Yüce Türk milleti her felakette olduğu gibi bu felakette ne kadar de dayanışma içinde olduğumuzu ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti ne kadar gösterebildiğimizi bir kez daha gördüğümüzü düşünüyoruz. Biz de Körfez Ticaret Odası olarak bu anlayışla felaket haberini alır almaz ilçemizde Körfez Kızılayı Körfez Belediyesi ve Körfez Kent konseyi hem de Kocaeli Sanayi Odası koordinasyonunda diğer odalarımız ile birlikte yardım kampanyaları düzenledik' 'dedi.

KOMİTE SUNUMLARI VE FİRMA TANITIMLARI 2020'DE DE DEVAM EDİYOR

Körfez Ticaret Odası meclis toplantılarının her gündeminde yer alan komite sunumları ve firma tanıtımları Ocak meclisinde de devam etti. Komite sunumlarında kürsüye çıkan 13. Komite üyesi Nihat Can Kırcı e-fatura, e-arşiv 13. Komite adına Fatih Uykun İstihdam Çalıştayı, 12. Komite adına Mehmet Gümüş tapu harçlarının indirimininim uzatılması, 11. Komite adına Erdoğan Songur Kişisel Verilerin korunması kanunu ile ilgili komite sunumu gerçekleştirdi. Firma tanıtımlarında ise Adres Patent adına Süleyman Eryılmaz ve AIESEC adına Emre Aktürk firma ve kurum tanıtımlarını gerçekleştirdiler

KOCAELİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI TUFAN ŞAHİNKESEN KTO MECLİSİNE KONUK OLDU

Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tufan Şahinkesen KTO Ocak Ayı meclis toplantısına konuk olurken 2019 yılı genç girişimciler kurulu faaliyetlerini ve 2020 hedeflerini Körfez Ticaret Odası meclis üyeleri ile paylaştı.

Kaynak: Bültenler