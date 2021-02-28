KTO'da "Pandemide duygusal ilk yardım" konulu eğitim toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası, (KTO) "Pandemide duygusal ilk yardım" konulu eğitim toplantısı düzenledi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, çevrimiçi düzenlenen toplantıda, Psikolojik Danışman Abdulkadir Yiğitsoy eğitim verdi.

KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, moderatörlük yaptığı toplantıda, bu tür eğitim faaliyetlerinin üyelere ve katılımcılara katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Eğitimlerin farklı konu ve alanında uzman konuklarla devam edeceğini anlatan Sırıklı, "Bugünkü eğitim konumuzda tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgının toplum üzerindeki psikolojik etkilerini ve bu konudaki psikolojik tedavilerini konuşmak istedik." ifadesini kullandı.

Yiğitsoy da salgın sürecinin insanların psikolojik desteğe en yoğun ihtiyaç duyduğu dönem olduğunu anlattı.

İnsanların zor bir süreçten geçtiğini aktaran Yiğitsoy, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde her gün dokunabildiğimiz, sarılabildiğimiz arkadaşlarımızı göremediğimiz anlar oluyor. Bakarsanız birçok yasağa rağmen insanların her türlü bir araya gelme çabalarının temelinde de bu var. Yalnız kalamıyor, yapamıyor, duramıyor. Yalnız kalma kapasitesini elde edemediğimizden esasında sağlıklı olan bir süreç, yaraya dönüşüyor. Yalnızlığın çocukluğumuzda anılarla bağlantılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yetişkin olarak ben bu yalnızlık için ne üretebilirim diye kendimize sormamız lazım. Bilin ki yalnız kalmakta zorlanıyorsak, yalnızlıkla olan süreci tam anlamıyla yaşamamışızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün