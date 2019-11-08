KTO'da 'Lösemi' hassasiyeti

KTO'da 'Lösemi' hassasiyeti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.

08.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:04
KTO'da 'Lösemi' hassasiyeti

Ticaret Odası (KTO) Başkanı , 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye farkındalık oluşturmak için maske taktı.


KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve oda çalışanları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla maske takarak vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşlara broşür veren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Lösemi bulaşıcı değildir. Bulaşıcı olan sevgi ve hassasiyettir. Bunu bulaştırmamız lazım" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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