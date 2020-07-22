KTO 'da Kayseri Şeker Fabrikası'na ziyaret
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KTO 'da Kayseri Şeker Fabrikası'na ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

KTO 'da Kayseri Şeker Fabrikası'na ziyaret
22.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:28

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete KTO Başkan yardımcıları Hacı Bekir Kuzucu ve Hasan Köksal, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Sırıklı, Latif Başkal, Hüseyin Mercan, Mustafa Okutan, Mehmet Gülsoy ve Ali Alkan da eşlik etti.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu üyeleri Hurşit Dede, Abdullah Borazan, Genel Müdür Osman Canıtez ve Genel Müdür Yardımcısı Selcen Erişen'in de hazır bulunduğu ziyarette KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri Şeker'in ve çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

"Şeker fabrikası bizim onurumuz, şehrimizin gururu" ifadesini kullanan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri Şeker, en büyük sanayi şirketleri sıralamasında 2018'de 126, 2019'da ise 124. sırada yer aldı. İnşallah ilk 50'nin içerisinde olma yolunda da başarıyla ilerliyor. Kayseri Şeker'n en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde olması, bize bambaşka bir gurur yaşattı. Sayın başkanım ve yönetim kuruluna, yaptıkları başarılı icraatlar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ayrıca özelleştirme sonunda Turhal Şeker Fabrikası da satın alınarak Kayseri adına bir fabrikamız daha olmuş oldu. Biz Hüseyin Başkanımızı orada da ziyaret ettik, eski ve yeni hali arasındaki büyük farkı gördük. Yeniden yapmak kolay ama eski bir işletmeyi alıp da yeni hale getirip randımanlı bir şekilde çalışmasını sağlamak çok zordur. Bu yüzden Başkanımızı bir kez daha tebrik ediyoruz."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fabrikanın bir çiftçi kuruluşu olduğunu anımsatan Akay, bu nedenle fabrikanın geniş anlamda tüm kesimler tarafından desteklenmesi gerektiğine inandıklarını aktardı.

Çiftçi avanslarını dağıttıkça ekonomide bir canlılık oluştuğuna dikkati çeken Akay, "Örneğin sulama avansını Kurban Bayramı öncesinde çiftçimize dağıtacağız, bu avansımız üç fabrikamız için toplamda 71 milyon lira gibi büyük bir rakamı ifade ediyor. Kayseri Şeker Fabrikası ürettikçe ve başardıkça Kayseri başta olmak üzere Orta Anadolu'nun bütün ekonomisine canlılık getiren bir kuruluş. Değerli Kayseri Ticaret Odası Başkanımızın desteği de bize bu manada güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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