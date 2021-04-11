KTO'da "İş Hayatında Kadının Rolü" semineri
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KTO'da "İş Hayatında Kadının Rolü" semineri

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
KTO'da 'İş Hayatında Kadının Rolü' semineri

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen "İş Hayatında Kadının Rolü" konulu seminere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk konuk oldu.

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen "İş Hayatında Kadının Rolü" konulu seminere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk konuk oldu.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrimiçi gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal, Şevket Uyar, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü yaptı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, kadın olmanın dünyanın her yerinde zor olduğunu belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu 2020 sonuçlarına göre, kadın erkek cinsiyet eşitliği için 136 yıl geçmesi gerektiğini aktaran Öztürk, "Eşit işe eşit ücret alabilmeleri için 268 yıl geçmesi gerekiyor. Bütün bu verilere baktığımızda gerçekten insancıl, seven, kadına anam, bacım, eşim diyen düşünceye uymayan bir düşünce var dünya ölçeğinde." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yaptıkları araştırmalarda kadınların mikro kredilerle kurdukları şirketlerin erkeklerin aynı krediyle kurdukları şirketlere göre daha uzun ömürlü olduğunu gördüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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