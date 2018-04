Kto'da Başkan Selçuk Öztürk'le Yola Devam

Konya Ticaret Odası'nın (KTO) geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Meslek Komitesi seçimlerinin ardından oluşan yeni meclis üyelerinin gerçekleştirdiği yönetim kurulu seçimleri tamamlandı. Tek listeyle gidilen seçimlerde yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilen Selçuk Öztürk ggüven tazeledi.

KTO'nun 7 Nisan'da yapılan Meslek Komitesi seçimlerinin ardından yönetim kurulu ile meclis başkanlık divanı seçimleri de tamamlandı. Yeni meclis üyeleri tarafından yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, güven tazeledi. Mustafa Büyükeğen, Hasan Hüseyin Karapınar, Fahrettin Doğru, Metin Sağlam, Ramazan Erkuş, Murat Çankırlı, Hasan Yılmaz, Ahmet Keresteci, Fahreddin Özkul, Mehmet Çakır'da yönetim kurulu üyesi olarak listede yer aldı. Konya Ticaret Odası'nın yeni yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yapacak.

KTO Meclisi en yaşlı üye Abdullah Kabak'ın başkanlığında yaptığı ilk toplantısında Ahmet Arıcı'yı da Meclis Başkanı seçti. Ahmet Arıcı teşekkür konuşmasında, "Odamız örnek bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde seçimlerini gerçekleştirdi. Yeni dönemde birlikte şehrimize hizmet edeceğiz" dedi.

"Her gün daha çok çalışma gayretinde olacağız"

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de meclis üyelerine hitaben bir teşekkür konuşması yaptı. Başkan Öztürk, her gün daha çok çalışma gayretinde olacaklarını söyleyerek, "Konya Ticaret Odası'nın büyüklüğüne, temsil ettiği üyelerine yakışır bir şekilde girmiş olduğumuz seçim sürecini bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Seçimlerimizde şahsıma ve yönetim kurulumuza göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta Konya Ticaret Odası Meclisine seçilen arkadaşlarımızla bugün gerçekleştirdiğimiz seçimlerimizde yönetim kurulumuza, meclis başkanlık divanımıza, komisyonlarımıza ve TOBB delegeliğine seçilen arkadaşlarımızı da kutluyor yeni dönemde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Meclis üyelerimizin, hizmet makamı olan bu yerlerde bir bayrak yarışı inancıyla görevlerini hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır. İki günü eşit olan zarardadır Hadis-i Şerifindeki uyarıyı dikkate alarak her gün daha çok çalışma gayretinde olacağız. İnancımızdan, ahlakımızdan, gelenek ve göreneklerimizden taviz vermeden, Ahiliğin, doğru ok menzil alır düsturuyla her zaman doğru olacağız ve üyelerimiz için, şehrimiz için, ülkemiz için çok çalışacağız. Yeni dönemde de üyelerimizden alacağımız güçle; birlik ve beraberlik içerisinde Konya'ya ve ülkemize hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bugün Konya; küresel ticarete entegre olmuş, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biridir. Uluslararası ticaretiyle Konya, Türkiye'nin hedeflerinde motor olmuştur. Şehrimizin bu başarısı Konya Ticaret Odası'nın gecesine gündüzüne katan, her türlü cefaya katlanan, vefakar üyeleri sayesindedir. Şehrimiz ve ülkemiz için yaptıkları büyük katkıdan dolayı Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Yüksek faizleri düşürün"

Selçuk Öztürk, Konyalı müteşebbislerin yüksek faiz ve yüksek kura rağmen çalıştığını, ürettiğini, yatırım yaptığını, istihdam sağladığını, her şeye rağmen ülkemizin yüzde 7,6 büyümesine destek olduğunu vurguladı. Yüksek faizlerin düşürülmesi çağrısında bulunan Öztürk, "Anadolu müteşebbisinin önüne set olan yüksek faizleri düşürün. Tüm dünya, Türkiye'den faiz artırımı beklerken şimdi biz faiz indirimi bekliyoruz. Gerekirse üyelerimizle birlikte daha çok çalışmaya hazırız. 2013 Mayıs ayında Gezi Parkı olayları ile başlayan, 17/25 Aralık yargı darbesi girişimi, MİT tırlarının durdurulması, Kobani olayları, 15 Temmuz darbe girişimi ihaneti ve terör eylemleri ile küresel ve işbirlikçileri ulusal yapıların aslında ekonomimize özellikle de yükselen Anadolu ekonomisine zarar vermek amacı taşıdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomimize karşı tüm bu oyunları, dik durarak, daha çok çalışarak bertaraf edeceğimizi yüksek sele ifade ettik. Bugün de daha çok çalışmaya hazırız yeter ki, Anadolu ekonomisinin helal alın terini yüksek faizlerle küresel tefecilere yedirmeyin" diye konuştu.

"Konya ekonomisinin ilerlemesine büyük katkı sunmaya devam edeceğiz"

Konya Ticaret Odası olarak bir yandan üyelerinin ticaret hayatında yaşadığı sıkıntıları giderecek, bir yandan da şehrin ekonomisine katkı sağlayacak projeleri yürütmeye devam edeceklerini dile getiren Öztürk, "Konya Ticaret Odası çatısı altında kurulan üniversitemizin, vakfımızın, fuar merkezimizin, Konya ve ülke ekonomisine katkısını bu dönemde artıracağız. Mesleki Eğitim Merkezi, Dış Ticaret Merkezi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi yatırımlarımızı da yeni dönemde tamamlayarak odamıza bağlı bu altı kurum ile bütünleşik bir yapıda odamıza özgü oluşturduğumuz bir sistemle; kendi ekonomisine sahip, kendi teknolojisini ve fikrini üreten bir kurum olma hedefinde aldığımız büyük mesafeyi daha da ileri götüreceğiz. Bu yapı ile şehrimiz beşeri sermayesinin geliştirilmesine ve Konya ekonomisinin ilerlemesine büyük katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA