KTO Başkanlarından Üye Ziyaretleri

Körfez Ticaret Odası'nda sosyal mesafe ve tedbirler kapsamında üye ziyaretlerinde hız verildi.

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün katılımları ile yapılan ziyaretlere yönetim kurulu üyesi Mehmet Gümüş ve meclis üyesi Mete Çabuk'ta katıldı.

ÖZTÜRK ''ÜYE ZİYARETLERİMİZ HIZLANARAK DEVAM EDECEK''

Yapılan ziyaretlerde pandemi sürecinde yaşanılan problemler başta olmak üzere oda işleyişi ile ilgili bilgiler verilirken, üye işyerlerinin sıkıntıları, odadan istekleri ve şikâyetleri dinlendi. Memnuniyet ile karşılanan ziyaretlerde konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk ziyaretlerin önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edeceğini pandemi döneminde de üye ziyaretlerinde devam ettiklerini ancak aşılanmanın artması ile daha da hız kazanacağını söyledi. Okutanlar inşaat malzemeleri firma sahibi Muharrem Okutan, Emin yapı market firma sahibi Emin Yıldız, Birinci Plastik Demet Birinci, ve Shell petrol tesisine ziyaretler fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.

Kaynak: Bültenler