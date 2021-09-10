KTO başkanları, üyelerle fikir alışverişinde bulundu
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KTO başkanları, üyelerle fikir alışverişinde bulundu

KTO başkanları, üyelerle fikir alışverişinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Ticaret Odası heyeti, üye iş yerlerini ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Körfez Ticaret Odası heyeti, üye iş yerlerini ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu, üyelerini iş yerlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Yapılan ziyaretlerde pandemi sürecinde yaşanılan problemler başta olmak üzere oda işleyişi ile ilgili bilgiler verilirken, üye işyerlerinin sıkıntıları, odadan istekleri ve şikayetleri dinlendi. Memnuniyet ile karşılanan ziyaretlerde konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk, ziyaretlerin önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edeceğini pandemi döneminde de üye ziyaretlerinde devam ettiklerini ancak aşılanmanın artması ile daha da hız kazanacağını söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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