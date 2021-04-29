KTO Başkanı Öztürk: "Piyasalara destek sunulmalıdır"

Yürürlüğe giren tam kapanma uygulamasına ilişkin kararları değerlendiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Piyasalara da gerekli destekler sunulmalıdır" dedi.

Yürürlüğe giren tam kapanma uygulamasına ilişkin kararları değerlendiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Piyasalara da gerekli destekler sunulmalıdır" dedi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) eylül ayı meclis toplantısı Kutlu Soner Kayalı başkanlığında gerçekleştirildi. Telekonferans aracılığı ile yapılan meclis toplantısında, ay içinde yapılan faaliyetler meclis üyeleri ile paylaşıldı.

"Yeni kredi desteğine ihtiyacımız var"

KTO nisan ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayının diğer bir önemli konusu, iş dünyası için çok önemli olan ve çatı kuruluşumuz ve tüm oda başkanları olarak talep ettiğimiz mart ayı itibari ile sona eren kısa çalışma ödeneğinin 3 ay daha uzatılması konusuydu. Taleplerimizi dikkate alarak tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı alınmasında öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesinin ve işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyulduğunu da buradan net bir şekilde ifade etmek istiyoruz"

"Faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır"

Yürürlüğe giren tam kapanma uygulamasına ilişkin kararları değerlendiren Öztürk, piyasalara gerekli desteklerin sunulması gerektiğini kaydetti. Tam kapanma uygulamasının yerinde bir karar olduğunu söyleyen Öztürk, bununla birlikte uygulanması gereken ek tedbirlere yönelik de acilen kararlar alınması gerektiğini vurguladı. Alınan tam kapanma kararı sonrası piyasalara gerekli destekler sunulmasının iş dünyası için hayati önem taşıdığını söyleyen Öztürk, "20 günlük bu süreçte iş dünyasının kayıplar yaşamaması ve ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için hükümetimizin işletmelerin devlete olan tüm vergi SGK, kredi geri ödemeleri ve fatura ödemelerinin ötelenmesini talep etmekteyiz. Ayrıca Çek ödemelerinde ertelemeye gidilmeli, ancak bunun karşılığında alacağını tahsil edemeyen işletme sahipleri için de faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı