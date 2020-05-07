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KTO Başkanı Öztürk: "E-ticaret ve e-ihracat altın çağını yaşayacak"

KTO Başkanı Öztürk:
07.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:42

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, küresel salgın ile birlikte ticarette yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, e-ticaret ve e-ihracatın korona virüs sonrası altın çağını yaşayacağını söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, küresel salgın ile birlikte ticarette yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, e-ticaret ve e-ihracatın korona virüs sonrası altın çağını yaşayacağını söyledi.

Türkiye'nin sosyal hayatta ve ekonomide normalleşme sürecine hazırlandığına dikkat çeken Başkan Öztürk, "Ticaretini, dijitalleşmenin desteği ile yeni bir boyuta taşımak isteyen KOBİ'lere Oda olarak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konya Ticaret Odası ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) işbirliği ile düzenlenecek online dijital ticaret eğitimleri başlıyor. E-ihracat, e-ticaret, mobil ticaret ve sosyal ticaret konularında toplam 82 saat interaktif ve uygulamalı verilecek eğitimlerde katılımcılara bire bir danışmanlık hizmeti verilecek.

"Sanal ticarette ciddi bir talep artışı var"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Korona virüsün etkisi devam ediyor, fakat bu esnada e-ticaret ve e-ihracatta ciddi bir büyüme olmaya başladığını görmekteyiz. Tüketimin ve talebin devam ettiği bu süreçte, tüketici ev ortamında olduğu için daha güvenli olan internet üzerinden alışverişi tercih etmektedir. Toplumun sağlığı ve güvenliği açısından özellikle fiziki mağazalarda perakende ticareti yapan bazı işletmelerin geçici kapanmasına istinaden sanal ticarette daha da ciddi bir talep oluşmuştur. Ayrıca küresel e-ticarette önde olan Uzak Doğu ülkelerinin ağırlığının da giderek farklı bölgelere yayılacağını öngörmekteyiz. Türkiye'de bundan yüksek oranda bir pay alacaktır. Bu etkenler Türkiye'de e-ticaretin ve e-ihracatın payının beklenilenden daha hızla artacağına işaret etmektedir" dedi.

Küresel salgın ile birlikte ticarette yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden KTO Başkanı Öztürk, e-ticaret ve e-ihracatın korona virüs sonrası altın çağını yaşayacağını söyleyerek, "Türkiye'nin sosyal hayatta ve ekonomide normalleşme sürecine hazırlandığı bu süreçte, yeni dönemde ticaretin de eskisi gibi olmayacağı açıktır. Ticaretini, dijitalleşmenin desteği ile yeni bir boyuta taşımak isteyen KOBİ'lere Oda olarak destek olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Odamız ve KARSEM işbirliği ile düzenleyeceğimiz online dijital ticaret eğitimlerini başlatıyoruz. Üyelerimizin e-ticaret ve e-ihracat sürecine geçişleri amacıyla bugüne kadar çok yoğun faaliyetler yürüttük. Düzenlediğimiz eğitimler ve programlarla edindiğimiz tecrübeyi bu sefer online olarak üyelerimizin istifadesine sunacağız. Tüm KOBİ'lerimizi online eğitimlerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

82 saatlik eğitim verilecek -

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) tarafından verilecek eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilginin KTO ve KARSEM'in internet adreslerinden alınabileceği belirtildi. E-ihracat, e-ticaret, mobil ticaret ve sosyal ticaret konularında 8 hafta sürecek toplam 82 saatlik interaktif ve uygulamalı eğitimlere katılanlara sertifika verilecek. Eğitim sonunda her katılımcı ile 30 dakika birebir seans yapılacak ve soruları cevaplanarak ihtiyacına yönelik tavsiyeler verilecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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