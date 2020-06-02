KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yeni kredi paketlerini değerlendirdi Açıklaması Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, kamu bankalarının konut, otomobil, tüketici ve tatil için dört yeni kredi paketini hayata geçirmesinin ekonomide normalleştirmeyi hızlandıracağını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, kamu bankalarının konut, otomobil, tüketici ve tatil için dört yeni kredi paketini hayata geçirmesinin ekonomide normalleştirmeyi hızlandıracağını bildirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, hükümet öncülüğünde kamu bankalarının konut, otomobil, tüketici ve tatil için dört yeni kredi paketini hayata geçirmesinin, içinde bulunan süreçte çok önemli olduğunu vurguladı.

Yeni normale geçiş sürecinde üretim ve istihdamın desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Güsoy, iç tüketimin canlandırılması için atılan kredi adımının salgının etkilerini azaltılmayı ve ekonomide normalleşmeyi hızlandıracağını belirtti.

Pandemi sürecinde "Nefes", "Can Suyu" ve "İşe Devam Kredi Desteği" gibi kredilerle işletmelere destek veren kamu bankalarının yeni normalleşme sürecinde de ekonominin canlılığa kavuşması için anlamlı bir sorumluluk üstlendiğini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"İç talebin canlandırılması ve harcamaların artırılmasına yönelik 4 koldan sağlanan düşük faizli kredi destek paketini takdirle karşılıyoruz. Dört yeni kredi paketi ekonomide normalleştirmeyi hızlandıracak. Kamu bankalarının başlattığı bu süreci özel bankalarımızın da uygulayacaklarını ümit ediyoruz. Ekonominin lokomotifi olan inşaat, otomotiv ve turizmde yaşanan sıkıntılar, sağlanan bu desteklerle yeniden canlanacak. Düşük faizli kredi destek paketiyle bu imkanların sağlanması vatandaşların ertelediği alımlarla birlikte sektörlerimizin güçlü bir şekilde canlanmasını sağlayacaktır. Yerli üretim yapan işletmelerimizin üretimlerini artırmalarına, salgın sürecinde ciddi sıkıntı yaşayan turizm sektörümüzün de toparlanmasına yönelik bu kredi paketinin fayda sağlayacağına inanıyorum. Yeni normale geçiş sürecinde Türk ekonomisinin güçlü şekilde toparlanacağına da inancımız tamdır. Zaman, yeni normal hayata uyum noktasında önlemlerimizi alıp, daha çok çalışma ve üretme zamanıdır."

Kaynak: AA