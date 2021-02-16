KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni anayasa ile ilgili çalışmaların geniş tabanlı olması gerektiğini belirtti.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, KTO olarak terörle mücadelenin yoğun olduğu, salgının bazı ekonomik dengeleri bozduğu bir dönemde erken seçim lafını duymak bile istemediklerini aktardı.

Meclisin görevinin, terörle mücadelede güvenlik güçlerine destek vermek, salgının olumsuz etkilediği ticaret alanlarında tıkanan yolları açmak olduğunu anlatan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa çağrısına da katılıyoruz. Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek ilk dört maddesi hariç gerekirse tüm maddeleri, terör örgütünün uzantısı hariç diğer partilerin oluşturacağı bir komisyonda ele alınmalı ve Türkiye sivil, katılımcı, çoğulcu bir anayasaya kavuşmalıdır. Türkiye maalesef 60 yıldır darbe anayasası ile yönetilmektedir. Bu bizim gibi köklü demokrasi tarihi olan bir ülkeye yakışmamaktadır. Bugün yürürlükte olan anayasa adeta yamalı bohçaya dönmüş olup, mutlaka temel hak ve hürriyetlerin altının kalın kalın çizildiği, milletin birliğinin ve devletin bekasının merkeze oturtulduğu, mümkün olan en yüksek katılımla sivil bir anayasa yapmalıyız. Malum parti hariç diğer partilerimizin milletvekilleri, meslek örgütlerinin ve üniversitelerin de görüşünü alarak bir komisyon kurup gerekirse istikşafi görüşmelere hemen başlamalıdır. Her şey tam bağımsız, egemen büyük Türkiye Cumhuriyeti için olmalı."

"Düşüşe bağlı olarak kısıtlamalar kademeli kaldırılmalı"

Gülsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının düştüğü ilçe ve alanlarda zor durumda olan iş yerlerinin gerekirse HES kodu uygulaması, maske ve mesafe kurallarına uyularak kademeli açılması talebinde bulundu.

Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının esnaf adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Gülsoy, "Sağlık Bakanı bu haftadan itibaren illerin haftalık vaka sayısını açıklayacaklarını, buna göre de il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının mahallinde bazı kısıtlamaları kaldırabileceğini veya esnetebileceğini söyledi. Şehir merkezinde de vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak kısıtlamalar kademeli kaldırılmalı veya esnetilmelidir. Bir yılını doldurmak üzere olan virüsle mücadele programı ve önlemleri, hizmet sektörü başta olmak üzere perakende ticarete çok büyük sekte vurdu. Bu sektörlerin mutlaka nefes almasını sağlamalıyız. Bu yöndeki taleplerimizi de ilgili yerlere ilettik." ifadelerini kullandı.

"Güçlü Türkiye'yi engellemek istiyorlar"

Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşına rahmet dileyen ve terörle mücadelede güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanında olduklarını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Gara şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz şu günlerde, ne kadar terör örgütü varsa bunlarla mücadelede 83 milyon olarak güvenlik güçlerimizin etrafında kenetlenmemiz lazım. Odamızın tüm üyeleri, hatta bütün hemşehrilerimiz terörle mücadelede her zaman kahraman güvenlik güçlerimizin yanında yer almıştır. Adı ne olursa olsun terör örgütleri, dış ve iç destekçileri ile güçlü Türkiye'yi engellemek istiyorlar. Bunu asla başaramayacaklar. Yetkililerin açıklamalarına göre yurt içindeki terörist sayısı 250-300 aralığına kadar düşürüldü. İnanıyorum ki PKK terör örgütünün Irak ve Suriye'deki inleri de tıpkı Türkiye'deki gibi başlarına yıkılacak. Terör bataklığı kurutulacak ve anaların gözyaşı dindirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil