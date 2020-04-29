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KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "İşletmelerimizi ayakta tutmayı hedefliyoruz"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini en az hasarla atlatıp işletmeleri ayakta tutmayı hedeflediklerini söyledi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy:
29.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:54

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini en az hasarla atlatıp işletmeleri ayakta tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Gülsoy başkanlığında, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ve ilçe oda başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Gülsoy, toplantıda, KOBİ'lerin içinden geçilen zor süreçte yaşadıkları finansal sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla TOBB'a bağlı oda ve borsalar olarak bu sürece katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Her daim tüm kaynaklarıyla üyelerinin yanında olduklarını belirten Gülsoy, "Kayseri'de tüm kamu ve kurumlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, bu salgını en az hasarla atlatmayı ve işletmelerimizi ayakta tutmayı hedefliyoruz." dedi.

Vergi ve SGK borcu sorulmaksızın evraklarını tamamlayan üyelere kredi imkanı sağlanacağını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen işletmelerimiz için TOBB öncülüğünde gerçekleştirilen 'Nefes Kredisi'ni Anadolu'nun ticaret merkezi Kayseri'de de hayata geçirmiş oluyoruz. Her zaman üyelerimizin taleplerinin takipçisi olduk, bugün de üyelerimize finansman ihtiyaçlarına katkı sağlayacak 'Nefes Kredisi'yle üyelerimizin yanındayız."

Büyüksimitci de "Nefes Kredisi"ni sanayinin çarklarının dönmesi için son derece önemli bulduklarını dile getirdi.

Kredinin TOBB öncülüğünde 365 oda ve borsanın katkısıyla başlatıldığını anlatan Büyüksimitci, "Biz de üyelerimizin finans imkanına kavuşmaları adına kaynaklarımızı nefes kredisi çalışmasına sunduk." diye konuştu.

Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ise özel bir banka olmalarına rağmen bu süreçte topluma karşı sorumlulukları gereği kamu görevi ifa etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Salgınla değişen çalışma saatlerinin "Nefes Kredisi" nedeniyle 09.00-17.00 olarak güncellendiğini duyuran Gelgör, "Kayseri'de 10 şubemiz var. Biz banka olarak bu seneyi kar yılı olarak düşünmüyoruz, bir ar yılı olarak düşünüyoruz. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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