KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "2020 her haliyle 2019'dan daha iyi olacak"

24.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:32

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 2020'nin her haliyle 2019 yılından daha iyi olacağını söyledi.

Gülsoy, KTO aralık ayı meclis toplantısında, 2020 yılını daha verimli geçirebilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Önümüzdeki yıldan daha umutlu olduklarını aktaran Gülsoy, Türkiye'nin ekonomik olarak diz çökmesini isteyen çok sayıda düşmanı bulunduğunu ancak Türk milletinin bunun da üstesinden geleceğini kaydetti.

Daha çok çalışarak ekonomik saldırılarının üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Gülsoy, "Bizim çok çalışmamız ve birlik olmamız lazım. 2020 her haliyle 2019'dan daha iyi olacak. Bu millet, birlik ve beraberlik içinde, dinamik toplum yapısıyla zorlukları aşmayı başaracaktır. Faizlerin düşmesi, dövizin stabil seyretmesi, yastık altındaki mevduatların da yatırıma yönelmesiyle finansal rahatlamaya kavuşacağız." diye konuştu

Savunma sanayi yatırımlarından Kayseri'nin yeteri kadar pay alabilmesi için yoğun çalıştıklarını anlatan Gülsoy, Kayseri'nin yapılacak her yatırımından altından kalkacak kabiliyetinin olduğunu ifade etti.

Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle yerli üretime büyük destek verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda stratejik öneme sahip bazı yatırımlarda biz de yer almak istiyoruz. Yerli otomobil, yerli uçak, helikopter, savunma sanayisi, yedek parça üretimi gibi bütün stratejik yatırımlarda Kayseri yer almalıdır. Biz söz konusu yatırımları alırsak doğrudan 13, dolaylı olarak da 20'den fazla ilin gelişmesine katkı sağlayacağız. Bunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kayseri ziyaretinde de kendisine bizzat anlattık. Biz yıllardır savunma sanayinin Kayseri'ye gelmesini söylüyoruz. Katma değerli ürünler üretmeyi konuşuyoruz. Çok insanla görüştük ve KAYSO ile beraber uyum içinde çalışıyoruz. Güzel bir fikir birliği yaptık. Burada bahsedilen gizlilik sadece proje gizliliğidir. Onun dışında her şey alenidir. Kimseden bir şey kaçırmıyoruz."

Öte yandan KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığındaki divan kurulu, gündemdeki maddeleri oylamaya sundu. Gündemde 2020 bütçesi 16 milyon 500 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA