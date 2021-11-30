KTO Başkanı Gülsoy üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin 2021 yılı 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyüme rakamlarının beklentileri karşıladığını belirten Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Yaşanan olumsuzluklara rağmen bu büyüme rakamı dünya ortalamalarının üzerinde bir rakamdır. Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi adına umut verici bir tablodur. Bu rakamlarda Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını göstermektedir. Bu kapsamda sonraki dönemlerimizde bu büyümeyi daha istikrarlı, sürdürülebilir kılacak çalışmalar yapmamız gerekmektedir" dedi.

Büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir olması ve yatırımların artması için fiyat istikrarı ve finansal istikrarın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Gülsoy, "Sanayi sektörünün nitelikli işgücü, verimlilik ve yerli hammadde girdileriyle desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca devam eden yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulması ve desteklerin devam etmesi önem arz etmektedir. Bu rakamlar, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi açısından çok kıymetlidir. Bu yatırım iştahı etkin bir şekilde korunmalı ve desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.

Pandeminin olumsuzluklarına rağmen Türkiye'nin büyümeye devam edebildiğini, hızlı büyüme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş dünyamız bütün zorlu şartlar altında dahi canla başla çalışıyor. Azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürüyor. Burada önemli olan sürdürebilirliktir. Göstergeler salgına rağmen, reel sektörün çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Zaman geçirmeden rotamızı kesintisiz büyümeye çevirip, yapısal değişiklikleri tamamlamamız gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör el birliği ve ortak akıl ile şimdi daha çok çalışma zamanıdır. Kayserili iş insanları olarak bizde büyümenin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışacağız. Özel sektörün azmi ve iştahı yerinde ama Finansman konusunda ve gelecek yılki asgari ücret ödemelerinde vergi teşvikleri hususunda gerekli desteklerin sağlanmasını beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bu zorlu süreçte tüm sorunlarımızda yanımızda olan güçlü sesimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, iş dünyamıza sağladığı destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." - KAYSERİ

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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