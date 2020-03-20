KTO Başkanı Gülsoy : "Miraç bir yükseliştir"
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Kandil Dağı, Kayseri, Güncel

KTO Başkanı Gülsoy : "Miraç bir yükseliştir"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

20.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:11
KTO Başkanı Gülsoy :

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Miraç Kandili dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Miraç gecesinin, Hz. Muhammed (S.A.V)'in bütün insanlığı temsilen, Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulü anlamına geldiğini belirten Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi insanların zihnine, ruhuna ve çevresine taşıyan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in hikmet dolu yolculuğu olan Miraç; tüm Müslümanlar için bir fırsat olup; ibadet, dua ve istiğfar ederek manevi duygularının arttığı mukaddes bir gecedir. Miraç bir yükseliştir. Bütün kötü duygulardan arınarak tertemiz bir kulluğa en yüce mertebeye ulaşmaktır. Miraç gibi böylesine önemli kutsal gün ve geceler, insanlara iman, ibadet ve ahlak bakımından kendine çeki düzen verme, yenileme, geleceğe ümitle bakma fırsatı vermektedir. Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgınının ülkemizde de yayılma tehlikesine karşı Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışların ve ortaya çıkacak olumsuzlukların önüne geçmek için kandil gecesi cami ve mescitlerin kapalı tutulacağını bildirdi. Bu salgına karşı tedbirli olmamız gerekiyor. Bu mübarek günlerde evimizde kalarak dua edelim. Ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Kalplerimizi bulandıran haset, kin ve düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumlarının ekilmesine katkı sağlayalım. Bu duygu ve düşüncelerle bu önemli gecenin tüm insanlığa rahmet, sevgi, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyor, bütün üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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