KTO Başkanı Gülsoy, meslek komitelerine ödeme kolaylığı getirilmesini talep etti Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Koronavirüs salgınından turizm, ulaşım, otel ve lokanta başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek, bu sektörlere vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Koronavirüs salgınından turizm, ulaşım, otel ve lokanta başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek, bu sektörlere vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsoy, dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sürecin Türkiye'de zamanında alınan önlemler sayesinde başarıyla yönetildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." açıklamasının önemini vurgulayan Gülsoy, Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin de erkenden alınması gerektiğini ifade etti.

Gülsoy, "Koronavirüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar çok başarılı biçimde yürüten hükumetimizin, işletmelerimizin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphemiz yok. Dünyada yaşanan ekonomik durgunluktan çıkış sürecinde ticari faaliyetlerin devam ederek istihdamın korunması açısından işletmeler desteklenmeli." açıklamasında bulundu.

41 meslek komitesinin tamamının salgından etkilendiğini aktaran Gülsoy, motorlu kara taşıtları ticareti, sigorta acenteleri ve aracıları, otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzer hizmet firmaları, yük ve yolcu taşımacılığı, güvenlik ve temizlik, mimarlık, mühendislik, unlu ve sütlü gıda ürünleri ve üretimi başta olmak üzerek tüm meslek komitelerinin etkilendiği açıkladı.

Kaynak: AA