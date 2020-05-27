KTO Başkanı Gülsoy, "Kayseri Zirvesi"ne katıldı Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapılan "Kayseri Zirvesi'ne" katıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapılan "Kayseri Zirvesi'ne" katıldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, Kayseri ekonomisi ve sanayi sektörünün durumu masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Gülsoy, hükümet tarafından iş dünyası için bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı Bakan Varank'a teşekkür etti.

Başkan Gülsoy, şehrin ekonomisi ve sanayi sektörünün genel durumu hakkındaki kısa değerlendirmesinin ardından özellikle pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları ve sektörel anlamda karşılaşılan zorlukları dile getirdi.

Yeni süreçte KOBİ'ler başta olmak üzere pandemiden etkilenen sanayicinin AR-GE, inavasyon, tasarım, e- ticaret, verimliliği artırma, yeni pazarlara ulaşma gibi alanlarda teşvik edilmesini beklediklerini ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

"Mutlaka şehrin girişindeki Boğazköprü-OSB demiryolu bağlantısı ile Kayseri Mersin demiryolu taşımacılığının iyileştirilmesi gerekiyor. Kamu teşvikli bazı yatırımlar başta olmak üzere, özel sektörün de artık Marmara Bölgesine değil, İç Anadolu havzası dediğimiz Kayseri ve çevresindeki 20 kadar ili kapsayan alanda yatırıma yönlendirilmesinin teşvik edilmesi gerekiyor."

Gülsoy, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarının da pandemi sonrası yeni hedefler gösterecek projelere maddi manevi katkı vermesini beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA