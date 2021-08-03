KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi
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KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi

KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de temmuz ayında gerçekleştirilen 242 milyon 451 bin dolarlık ihracatın, geçen yıla oranla yüzde 4 arttığını belirtti.

TİM verilerine göre 2020 yılının temmuz ayında kentin ihracatı 190 milyon 213 bin dolar iken 2021 yılı aynı ayında 197 milyon 968 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Gülsoy, "9 günlük bayram tatiline rağmen en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Kayseri Serbest Bölgemiz temmuz ayında 44 milyon 483 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri'nin ihracatı toplam 242 milyon 451 bin dolara çıkmıştır. 2021 yılı temmuz döneminde birinci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Gülsoy, çelik, tekstil hammaddeleri, madencilik ürünleri, iklimlendirme sanayi, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe artış gözlenirken demir ve demir dışı metaller, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, elektrik elektronik gibi sektörlerde ise kısmi azalış yaşandığını bildirdi.

Kayseri olarak 2021 yılı hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 7 aylık süreçte önemli bir seviyeye gelindiğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının getirdiği her zorluğa rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu minvalde pandemi sonrası en iyi çıkış yapan ülkelerden biri olacağımız gözükmektedir. 2021 yılına daha pozitif bakıyoruz. Dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgına rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Temmuz ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 16,4 milyar dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış sağlamıştır. Bu sayede ilk 7 ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. İhracatçılarımız zaferden zafere koşmaktadır. Kayseri'de ilk 7 ayda 1 milyar 865 milyon 797 bin dolar ihracata ulaştık. Gelecek açısından umut verici bir seviyeye ulaşmak, şehrimiz açısından gurur vericidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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