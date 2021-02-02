KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi
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KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi

02.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:20
KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Gülsoy, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şehirler arasında 235 milyon dolar ihracatla Kayseri'nin en yüksek artışı sağlayan şehir olduğunu belirtti.

Ocak 2021 ihracat verilerini değerlendiren Gülsoy, şunları kaydetti:

"TİM verilerine göre 2020 yılı için Kayseri ihracat rakamları ocak ayı 162 milyon 559 bin dolarken 2021 yılı ocak ayında 201 milyon 365 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış, aylık bazda geçen seneye kıyasla yüzde 24 gerçekleşmiştir. Kayseri Serbest Bölge, ocak ayında 33 milyon 641 bin dolar ihracat yapmıştır. Kayseri'nin ihracatı toplam 235 milyon dolara çıkmıştır. Özetle Kayseri dış ticaretine göre 2021 yılı ocak döneminde birinci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak'tır. Almanya, İsrail, İngiltere, ABD gibi ülkelere de ihracatımız artmıştır."

Kayseri'de kuru meyve ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, diğer sanayi ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, savunma ve havacılık sanayi sektörlerinde artış gerçekleştiğini aktaran Gülsoy, deri ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile madencilik ürünleri sektörlerinde azalış olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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