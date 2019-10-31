KTO Başkanı Gülsoy: "Faiz indirimine özel bankalar ayak sürüyor"

31.10.2019 22:54

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy "Cumhurbaşkanımız 'hedeflerinin tek haneli faiz oranı olduğunu' söyledi. Bunlar elbette güzel, ancak fiiliyata yansıması lazım. Faiz indirimlerine kamu bankaları çok seri tepki verirken maalesef özel bankalar hala ayak sürümeye devam ediyor." dedi.

Gülsoy, KTO Konferans Salonu'ndaki oda meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun süredir, döviz, faiz ve enflasyon sarmalından kurtulup, üretimin önünü açmaya çalıştığını söyledi.

Son aylarda ekonominin daha iyiye gittiğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ağustos ayından bu yana yaşadığımız daralma üretim, ihracat ve istihdamda sıkıntılar yarattı ama şükürler olsun ki son aylarda bazı göstergeler eskiye oranla daha iyiye gidiyor. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu ayın başında 'Orta Vadeli Yeni Ekonomik Programı' açıkladı. Bakan'ın açıkladığı hedefler umut verici."

"Bankaların faiz indirimindeki direnci kırılmalı"

Gülsoy, üç ay önce faiz oranlarının yüzde 24 civarında olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun aldığı üçüncü faiz indirimi ile faiz oranları yüzde 14'e düşmüş oldu. ABD Merkez Bankası FED ve AB Merkez Bankasının da geçtiğimiz ay faiz düşürdüğünü biliyoruz. Nitekim dün de ABD Merkez Bankası, tıpkı biz de olduğu gibi son 3 ayda üçüncü faiz indirimi kararını aldı. Faizlerin yüksek olduğu hiçbir ülkede yatırımın öncelikli olmasını beklemek mümkün değildir. Bizim de süratle faizleri daha aşağı çekecek adımlar atmamız gerekir. AB'deki bazı ülkeler ile Japonya gibi ülkelerde faizler eksi seyrediyor. Geçtiğimiz gün bir televizyon programında dinlediğim Cumhurbaşkanımız hedeflerinin tek haneli faiz olduğunu söyledi. Bunlar elbette güzel, ancak fiiliyata yansıması lazım. Faiz indirimlerine kamu bankaları çok seri tepki verirken maalesef özel bankalar hala ayak sürümeye devam ediyor. Faizler artırıldığı zaman bir saniye bile beklemeyen bankaların, faiz indirimindeki direncinin BDDK ve Bankalar Birliğinin müdahalesi ile mutlaka kırılması gerektiğini belirtelim. "

Kayseri'nin ihracatının arttığını vurgulayan Gülsoy, "Serbest bölge verileri hariç, geçtiğimiz yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 367 milyon 537 bin dolarlık ihracatımız var. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat yüzde 9,7 artışla 1 milyar 501 milyon 163 bin dolara ulaşmış. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine, yine yaklaşık 300 milyon doları bulan serbest bölge verilerini de eklediğimizde yılın 9 aylık döneminde 1,8 milyar dolarlık ihracata ulaşmış bulunuyoruz. 2018 Eylül ayında ihracatımız 162 milyon dolar, bu yılın aynı döneminde bu rakam 176 milyon dolara çıkmış. Dış ticaret verileri açısından ülke ortalamasının çok üzerindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA