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Ömer Gülsoy, Kayseri, Ekonomi

KTO Başkanı Gülsoy: "Ekonomik olarak piyasalarımız rahatlayacak"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomide korona virüs tedbirleri' konusunda yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

19.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:16
KTO Başkanı Gülsoy:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomide korona virüs tedbirleri' konusunda yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Her aşamanın düşünülerek gerekli tedbirlerin alındığını belirten Başkan Gülsoy, "Piyasanın beklediği kararlar açıklandı, hiç kimse tedirgin olmasın. Özel sektör paniğe kapılmasın. Ekonomik olarak piyasalarımız rahatlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Korona virüs değerlendirme toplantısı'nın ardından alınan önlemleri duyurdu. 100 milyar TL'lik Ekonomik İstikrar Kalkanı adı altında korona virüse karşı 21 maddelik önlem paketini açıkladı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, alınan önlemlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Alınan kararların reel sektöre dönük olduğunu belirten Başkan Gülsoy, "Merkez Bankamız tarafından geçtiğimiz gün ciddi kararlar alındı. Bunun boyutunun bir kısmını 7.1 milyar dolarlık, diğer kısmını da 5 milyar dolar olarak görüyoruz. Merkez Bankasının aldığı bu kararlar 60 milyar TL'nin üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanımızda 100 milyar TL'lik bir paket açıkladı. Bu 10 günden beri reel sektörün beklediği bir karardı. Toplantıda reel sektörün temsilcilerinin olmuş olması çok etkili olmuş görünüyor. Türkiye'de hükümetimiz ve kamu sektörü üzerine düşeni son derece hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Reel sektöre de görevler düşüyor. Bu pakette reel sektörün istihdam ile ilgili beklentilerinin karşılandığını görüyoruz. Reel sektörün bir diğer isteği de finansmana erişim kolaylığı ve günü gelen borçların ertelenmesi ile ilgili taleplerdi. Reel sektörün istihdama ödediği katkı payları vardı. Bunların tamamının pakette karşılandığını görüyoruz " dedi.

Başkan Gülsoy, önümüzdeki 3 aylık dönem içerisinde özellikle reel sektörün beklentileri doğrultusunda yapılan bu düzenlemelerin bu krizden çok ciddi manada etkilenmeden atlatmasını sağlayacağını belirterek, " Açıklanan 100 milyar TL ama Merkez Bankasının dolaylı olarak açıkladığı rakamlar 60 milyar TL'nin üzerinde bir rakama denk geliyor. Dolayısıyla yaklaşık olarak 200 milyar TL'ye yakın bir paket açıklanmış oldu. Lojistik, ihracat, otomotiv, inşaat ve istihdama kadar tamamıyla geniş kapsamlı bir paket. Ancak burada bir şart var. Reel sektöründe istihdam konusunda üzerine düşeni yapması isteniyor. Bu paket sadece özel sektörü rahatlatma amacı gütmüyor, aynı zamanda özel sektörün istihdama katkısı amacı da güdüyor. Yani önümüzdeki dönemde vatandaşın tedirgin olmaması isteniyor. Kimsenin işini kaybetmemesi, herkesin işine devam etmesi, belli süre devlet desteklerini de alarak özellikle işveren payının ödenmemesi, Kredi Garanti Fonu'ndaki gelişmeler onları içeriyor. İstihdama dönük olarak görüyorum. Yani vatandaşların daha rahat hareket etmesi isteniyor. Herkes evinde bu karantina koşullarına uyumlu bir şekilde rahat rahat oturabilir. Hakikaten devletin aldığı 100 milyar TL'lik destek özel sektörü, çalışanları ve vatandaşı rahatlatacak" ifadelerini kullandı.

Açıklanan pakette kişilere de dönük bazı tedbirlerin alındığına dikkat çeken Başkan Ömer Gülsoy, " Emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltilmesi, evden çalışacak olanlara katkıların sağlanacak olması, kısa çalışma ödeneklerinin verilecek olması, bireysel tüketicilerin finansmana erişimindeki engellerin kaldırılacak olması olumlu gelişmeler. Bu pakette hem reel sektöre, hem üreticilere hem de üretime dönük rahatlatıcı kararlar alınmış. Özel sektörün dışında bireysel olarak çalışanlara dar ve sabit gelirlilere dönük alınan kararlar beklentileri karşılamıştır" dedi.

'Hiç kimse tedirgin olmasın'

Son 15 gündür bu krizin etkileri hissedilmeye başladığından bu yana reel sektörün bir takım kaygıları olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Kredi ödemeleri geliyor, iş hacmindeki düşüşten kaynaklı kimse dışarı çıkmak istemiyor. Kimse alışveriş ve harcama yapmak istemiyor. Bir kaç sektör hariç bunlarda gıda sektörü vs. gibi. O yüzden bu kararların boyutuna baktığımızda hem reel sektörü, hem de bireysel olarak ücretlileri rahatlatmaya dönük kararlar olarak görüyorum" diye konuştu.

'Devletimiz her aşamayı düşünmüş'

Alınan kararlarda her aşamanın düşünüldüğünün altını çizen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, " Avrupa Birliği, Amerika, Çin ve Japonya'nın uygulamalarına baktığımızda Türkiye'nin takındığı tavır hepsinden çok daha fazla içeriğe sahip. Bunda etkili olan ocak ayında bilim kurulunun oluşturulmasıdır. Bu süreç Sağlık Bakanlığı tarafından çok ciddi manada yürütülüyor. Aynı şekilde ekonomi yönetiminin de bu toplantıya akademisyenler, iş dünyası ve STK temsilcilerini çağırarak onların da görüşlerini alıp beklentileri doğrultusunda bir program hazırlandığını görüyoruz. Bu son derece mantıklı bir çözüm" dedi.

'Özel sektörün paniğe kapılmaması gerekiyor'

Açıklanan kararlarda Cumhurbaşkanımızın özellikle istihdam ve üretimin altını çizdiğini belirten Başkan Gülsoy, "Bu kararlarla çok net olarak özel sektöre şu söyleniyor. 'Kimsenin işi ve üretimiyle ilgili kaygı duymasına gerek yok. Bu süreci biz devlet olarak 100 milyar TL'lik bir fonlamayla yerine getireceğiz' deniliyor. Burada özel sektöre de büyük iş düşüyor. Özel sektörün bu alınan kararlar doğrultusunda hareket etmesi, paniğe kapılmaması gerekiyor. Millet olarak bu süreci bu şekilde atlatır, birkaç ay idare edersek çok daha rahat olacak. Bu kriz 2 ay sonra sükünete erdiğinde bir finansman akımı başlayacak ve inşallah bu yaşanan korona virüs krizini lehimize döndürerek ülkemizi önemli bir üretim üssü haline getireceğiz. Devletimiz bunun önünü açtı. Vadesi gelen kredileri 3 ay öteliyor. Bu önemli bir zaman dilimi. Vergilerle ve finansmanla ilgili öteleme kararı geldi. Temerrüte düşen olursa bu süreç içerisinde mücbir sebep olarak not düşülecek denildi. Herhangi bir sebepten firmalar ödemelerini yapamadığında sicillerinin bozulmayacağı açıklandı. Bu açıklanan tedbirler iş çevrelerinin beklediği kararlardı. Bundan sonraki süreçte piyasalarımız ekonomik olarak daha rahatlayacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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