KTO Başkanı Gülsoy Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin Türkiye'ye yeni bir ivme ve vizyon kazandıracağına inandıklarını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin Türkiye'ye yeni bir ivme ve vizyon kazandıracağına inandıklarını söyledi.

Gülsoy, KTO salonunda gerçekleştirilen mart ayı meclis toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye devam edilmesine rağmen basit kurallara uyulmadığını söyledi.

Yeni risk haritasıyla birlikte yeni tedbirlerin açıklandığını anlatan Gülsoy, 58 ilde önlemlerin arttığını, kısıtlamaların kalkması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Gülsoy, ramazan ayında daha çok fedakarlık yapılacağını, toplu iftar ve sahur yapılmayacağını hatırlattı.

Türkiye'de 15 milyon aşılama yapıldığını belirten Gülsoy, Almanya ve Çin'den sipariş edilen 10 milyonun üzerindeki aşının ise nisan ayının başında geleceğini ifade etti.

"Aşılamayı ne kadar hızlı yapabilirsek, normale o kadar çabuk döneriz." diyen Gülsoy, aşılama tüm dünyada orantılı olarak yapılmaması durumundu uluslar arası ticarette dengelerin sağlanmasının da zor olacağını dile getirdi.

İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomik Reform Paketi ile ilgili değerlendirmede bulunan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bu ay içinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomik Reform Paketi açıklandı. İnsan Hakları Eylem Planı 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin ilerletilmesi açısından da çok önemli. Planın dayandığı ilkelere bakınca, Avrupa Birliği temel haklar şartında da yer alan ilke ve değerler ile birebir uyumlu. Açıklanan bir diğer Ekonomi Reform Paketi'nin özünde bizim de her zaman vurgu yaptığımız yatırım, üretim, istihdam ve ihracat paketin sacayaklarını oluşturuyor. Temelinde büyüme amacı bulunuyor. Kamudan özel sektöre, sanayici, ihracatçı ve esnaflarımıza kadar kapsamlı olarak hazırlanmış. Açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin Türkiye'ye yeni bir ivme ve vizyon kazandıracağına inanıyoruz. Ekonomi reformlarının iş dünyası için önemli olduğunu görüyoruz. Reform paketi, Türkiye'nin rekabetçiliği ve ekonomik dinamizmi açısından büyük önem taşıyor."

"Seçimler zamanında yapılsın"

Gülsoy, Türkiye'de seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini, salgının neden olduğu sıkıntılar ve terörle mücadele konusu varken "erken seçim" çağrılarına anlam veremediklerini vurguladı.

Faiz konusunda kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini anlatan Gülsoy, "Cumhurbaşkanımızın ifadelerini bir kez daha tekrar ediyorum. Yüksek faizle hiçbir yere varamayız. Bu kadar yüksek faizle iş dünyası olarak nasıl yatırım ve üretim yapacağız. İstihdam nasıl artacağız. Finansa ihtiyaç duyan bir müteşebbis veya üyemiz finans maliyeti bu kadar yüksekken nasıl rekabet edebilecek. Bırakın rekabeti, nasıl ayakta kalacak? Döviz ve enflasyon ayağını topal etmeden faizleri düşürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin ürünlerini dijital değişime dönüşüme hazır hale getirmesi tavsiyesinde bulunan Gülsoy, "İhracatımız şükürler olsun iyi. Pandemiye rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüme kaydederek, dünyada pozitif büyüme gerçekleştiren az sayıda ekonomi arasında yer aldık." diye konuştu.

Gülsoy, Türkiye'ye güvendiklerini ve önümüzdeki günlerde doların seyrine döneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan