KTO Başkanı Gülsoy'dan yüksek faiz eleştirisi Açıklaması
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KTO Başkanı Gülsoy'dan yüksek faiz eleştirisi Açıklaması

KTO Başkanı Gülsoy'dan yüksek faiz eleştirisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yüksek faizle hiçbir yere varılamayacağını belirterek, "Bu kadar yüksek faizle iş dünyası olarak nasıl yatırım ve üretim yapacağız, istihdamı nasıl artıracağız?" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yüksek faizle hiçbir yere varılamayacağını belirterek, "Bu kadar yüksek faizle iş dünyası olarak nasıl yatırım ve üretim yapacağız, istihdamı nasıl artıracağız?" dedi.

Gülsoy, KTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, iklim değişikliğini olumsuz etkileyen çevresel olayların Türkiye'yi de tehdit ettiğini, tüm dünyada denizlerin kirlenip, göllerin kuruduğunu ve ormanların yangınlarla kül olduğunu söyledi.

Gülsoy, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle vaka sayılarının istenen oranda azalmaması, aşılamanın toplum geneline yayılamaması gibi nedenlerle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde bahar aylarından itibaren düşüş eğiliminde olan vaka sayılarının temmuzda tekrar artışa geçmesinin salgında dördüncü dalga endişelerini güçlendirdiğini anlatan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Bu durum da yine kısa vadede bir baskı unsuru olarak öne çıkmakta. FED'in faiz için aceleci davranmaması da vaka sayılarının artışı ve yeni dalga iddialarının gündemdeki yerini korumasıyla paralel olarak görünüyor. Aşılama ülkelerin büyüme performanslarında da belirleyici oluyor. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, aşı uygulamaları gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin 2021 yılı büyüme performansında ciddi etki yaratacak. Stratejik sektörlere yönelik özel yatırım ve finansman teşvik paketlerine daha fazla önem gösterilmesi gerektiğini, yatırımlara yönelik kredi maliyetlerinin bir kısmının belirlenen alanlar içerisinde şartlı olarak kamu tarafından üstlenilmesi yönünde beklentimiz olduğunu ifade etmek istiyorum."

Dünyada yükselen enflasyonun Türkiye'nin enflasyonunu da olumsuz etkilediğini vurgulayan Gülsoy, tedarik zincirindeki bozulma, artan maliyetler ve rekabetçiliğin, değişen tüketici ihtiyaçları ve sanayinin iş modellerindeki değişimde dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Gelişmekte olan piyasalar ve ekonomilerdeki önceki dönemlerden gelen kırılganlıkların olumsuz etkilerinin daha sarsıcı olacağına dikkati çeken Gülsoy, "Yüksek faizle hiçbir yere varamayız. Bu kadar yüksek faizle iş dünyası olarak nasıl yatırım ve üretim yapacağız, istihdamı nasıl artıracağız? Finansa ihtiyaç duyan bir müteşebbis veya üyemiz finans maliyeti bu kadar yüksekken nasıl rekabet edebilecek? Bırakın rekabeti, nasıl ayakta kalacak? Döviz ve enflasyon ayağını topal etmeden faizleri düşürmemiz lazım. Enflasyonumuz da yüksek." diye konuştu.

Gülsoy, büyüme ve istikrar hedeflerini yakalayabilmek için ekonominin üç temel ayağı olan kur, faiz ve enflasyonun dengede tutulması gerektiğini de kaydetti.

KTO Başkanı Gülsoy'dan yüksek faiz eleştirisi Açıklaması
KTO Başkanı Gülsoy'dan yüksek faiz eleştirisi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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