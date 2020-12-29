KTO Başkanı Gülsoy'dan "Ürünlerinizi dijital platformlarda tanıtın" çağrısı
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KTO Başkanı Gülsoy'dan "Ürünlerinizi dijital platformlarda tanıtın" çağrısı

29.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:22
KTO Başkanı Gülsoy'dan

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yıl sonunda Türkiye'de e-Ticaret hacminin 250 milyar lirayı bulacağını belirterek, oda üyelerine "Kesinlikle ürettiğiniz ve sattığınız her ürünü dijital platformlarda tanıtın ve değişime, dönüşüme açık olun.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yıl sonunda Türkiye'de e-Ticaret hacminin 250 milyar lirayı bulacağını belirterek, oda üyelerine "Kesinlikle ürettiğiniz ve sattığınız her ürünü dijital platformlarda tanıtın ve değişime, dönüşüme açık olun. Aksi takdirde rekabet edemezsiniz." çağrısında bulundu.

Gülsoy, KTO'nun videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen aralık ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, resmi verilere göre dünya ekonomisinin bu yıl 4,4 küçüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin salgınla mart ayının ortasında tanıştığını anımsatan Ömer Gülsoy, buna rağmen ilk çeyreğin 4,5 büyüme ile tamamladığını, ikinci çeyrekte ekonominin çarklarının durduğunu, üçüncü çeyrekte ise özellikle imalat sanayindeki büyümeye paralel olarak 6,7 büyüme gerçekleştiğini aktardı.

Koronavirüs salgınının özellikle perakende ticareti ciddi derecede olumsuz etkilediğine dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgesi'nde kısmen de olsa ihracat yapan üyelerimizin genel durumları iyi. Ancak perakende ticarette ciddi sıkıntılar var. Hele hele hizmet sektörü neredeyse bitme noktasına geldi. Bu sektöre verilen mali desteklerin daha da artırılması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bir bölümü küçük esnafa yönelik kira ve aylık destek rakamları açıkladı. Bunların önemli bir bölümü bizim üyelerimizi kapsamıyor. Kapsayanlara da verilen destek devede kulak gibi. Kısa çalışma ödeneğinin ve KDV indirimlerinin uzatılması, vergi, SGK borçlarının yapılandırılması elbette güzel ama yeterli değil."

Ömer Gülsoy, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile beraber e-Ticaretin öneminin daha çok ortaya çıktığını, kendisinin de her meclis toplantısında ısrarla e-Ticarete değindiğini ifade etti.

Yıl sonunda Türkiye'de e-Ticaret hacminin 250 milyar lirayı bulacağını aktaran Gülsoy, "Kesinlikle ürettiğiniz ve sattığınız her ürünü dijital platformlarda tanıtın ve değişime, dönüşüme açık olun. Aksi takdirde rekabet edemezsiniz." ifadesini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy, kısa süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü hatırlatarak, bütün sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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