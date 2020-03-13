KTO Başkanı Gülsoy'dan Tıp Bayramı Mesajı
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Tıp Bayramı, Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel

KTO Başkanı Gülsoy'dan Tıp Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yaşam içerisinde değişik statülere sahip olan hekimlik mesleği, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı amaç edinen yaklaşımıyla, kutsal, saygın ve onurlu bir meslektir" dedi.

13.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:50
KTO Başkanı Gülsoy'dan Tıp Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yaşam içerisinde değişik statülere sahip olan hekimlik mesleği, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı amaç edinen yaklaşımıyla, kutsal, saygın ve onurlu bir meslektir" dedi.


KTO Başkanı Gülsoy, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Gülsoy, Ülkemizde de görülen, Korona virüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığını belirterek sağlık çalışanlarının çok önemli görev yaptığını söyledi. Sağlıklı yaşamın insanoğlunun en temel hakkı olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Yalnızca bir virüsle değil aynı zamanda alışkanlıklarımızla mücadele etmemiz gerek" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz' sözünün, Türk hekimlerine olan güvenin büyük göstergesi olduğunu belirten Başkan Gülsoy, " Türk milletinin geleceğinde hekimlerin mukaddes bir yeri bulunmaktadır. İnsan Sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür. Bir toplumun huzurlu mutlu ve başarılı olmasının yolu o toplumun her şeyden önce sağlıklı bireylerden oluşmasından geçer. Bu sebeple sağlık çalışanları bireyleri tedavi ederken aynı zamanda toplum ve ülke için çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. İlimizde gerek özel, gerekse devlet eliyle yapılmış ve yapılmakta olan hastanelerimiz çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçek ve kalitede olup, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni yatırımlara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Kayseri'mizde payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Uluslararası ölçekte donatılmış sağlık kuruluşları, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanları vatandaşlarımıza modern bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Mevcut bulunan tıp fakültemiz, modern araç ve gereçlerle donatılmış hastanelerimiz, ilimizde sağlık alanında önemli bir aşama kat etmiştir. İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza sağlıklı bir hayat sağlamak için onurlu ve kutsal bu görevi emekle, sevgiyle, bilgiyle, şefkatle ve çok büyük bir özveri ile yerine getirmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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