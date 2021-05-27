KTO Başkanı Gülsoy'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
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KTO Başkanı Gülsoy'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

KTO Başkanı Gülsoy'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) yeni başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) yeni başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsoy ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren eski cemiyet başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı diledi.

KGC'nin yeni başkanı Metin Kösedağ'ı da tebrik eden Gülsoy, "Veli ağabeyimiz, dostumuz, saygıdeğer bir büyüğümüzdü. Sağlığında Kayseri basını için de, şehrimiz için de önemli işlere imza attı. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Metin Kösedağ kardeşimiz de, bu görevi daha önceden yürüttü. Tecrübesiyle birlikte daha güzel işlere imza atacağına inanıyor ve kendisine yeni görevinde başarıları diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kösedağ da ziyaretinden dolayı Gülsoy'a teşekkür ederek, basın camiasında ve şehirde iz bırakan Veli Altınkaya'nın bayrağını, üzerine daha güzel çalışmalar koyarak layık olduğu şekilde taşıyacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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