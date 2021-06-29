KTO Başkanı Gülsoy'dan erken seçim talebine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KTO Başkanı Gülsoy'dan erken seçim talebine tepki Açıklaması

KTO Başkanı Gülsoy'dan erken seçim talebine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, son günlerde erken seçim talebinin çokça dillendirildiğini belirterek, "Türkiye, Türk milleti seçimlerden yoruldu.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, son günlerde erken seçim talebinin çokça dillendirildiğini belirterek, "Türkiye, Türk milleti seçimlerden yoruldu. Biz bazı muhalefet partisi liderlerinin söylediği gibi erken seçim filan istemiyoruz." dedi.

Gülsoy, KTO'nun haziran ayı meclis toplantısında, 2021 yılının Ahi Evran Yılı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiğini, Ahilik kültürünün yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

Erken seçimle ilgili taleplere tepki gösteren Gülsoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde yine erken seçim lafı çokça dillendirilmeye başlandı. Türkiye, Türk milleti seçimlerden yoruldu. Biz bazı muhalefet partisi liderlerinin söylediği gibi erken seçim filan istemiyoruz. Yatırımı, istihdamı, üretimi teşvik edecek, güven ve istikrar ortamının en kısa sürede oluşturulmasını istiyoruz. Bu noktada sorumluluk elbette iktidarda olmakla birlikte muhalefetin de yapıcı bir yaklaşımla sürece katkı vermesini bekliyoruz. Günü gelince sandık milletin önüne gelir ve halkımız sağduyusu ile oyunu kullanır. Sıkıntılı süreçten yeni çıkıyoruz. Tüm enerjimizi ekonomimize vermemiz gerekiyor. Biz iş dünyası olarak seçim lafını duymak istemiyoruz."

Türkiye ekonomisinin salgına rağmen hızlı büyüdüğünü vurgulayan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Bu arada salgında istihdamı ve üretimi korumaya yönelik en önemli siperlerimizden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği 30 Haziran'da son buluyor. Hizmet sektörünün toparlanması adına biraz daha zamana ihtiyaç var. Ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine büyük ihtiyaç vardır. Normalleşmeye yönelik adımlar atılırken genç ve kadın işsizliğinin artmaması için de teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin pandemi son buluncaya kadar devam etmesi fayda sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni bir nefes kredisinin müjdesini verdi. Daha evvel olduğu gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve KGF'nin iş birliği ile 2'si katılım bankası olmak üzere 10 bankamızın, tüm oda ve borsalarımızın desteği ile uygulamaya sokuldu. Varlık sebebimiz olan üyelerimiz için bizim de üzerimize düşeni yaptığımızdan şüpheniz olmasın. Nefes kredisi paketinin yeni normalleşme dönemini daha da kolaylaştıracak bir doping olduğunu düşünüyoruz."

Toplantıya konuk olarak katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da belediyenin kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere ilçe genelinde yapılan yatırımları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
Sıla yolunda 'arabalı treni' seçen gurbetçi yorulmadan Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye ulaşıyor
Sıla yolunda "arabalı treni" seçen gurbetçi yorulmadan Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye ulaşıyor
Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalar devam ediyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Seda Sayan Kaan Yıldırım
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KTO Başkanı Gülsoy'dan erken seçim talebine tepki Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:21:27. #1.16#

title