KTO Başkanı Gülsoy'dan dizi filme tepki Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bir televizyon kanalında yayınlanmaya başlayan dizi filme tepki gösterdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bir televizyon kanalında yayınlanmaya başlayan dizi filme tepki gösterdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kayserili kuyumcu bir ailenin yaşamını konu edinen dizide, iş hayatında dolandırıcı, cimri ve sahtekar bir iş adamının Kayserili olarak lanse edildiğini belirtti.

"Kayserilileri rencide ederek, ticaret yapanların sanki örneği buymuş gibi gösterilmesi, küçük düşürülmesi kimsenin haddi ve hakkı değildir" ifadelerini kullanan Gülsoy, şuları kaydetti:

"İlk bölümü yayınlanan dizide Kayserili vurgusu yapılarak sahtekarlık sonucu zengin olmuş bir holding patronu, bozuk bir aile yapısı, gözü alışverişten başka bir şey görmeyen bir eş profili çizilmektedir. Kurnazlık, cimrilik, bencillik ve dolandırıcılık gibi Kayserililerle bağdaşmayan, vatandaşlarımızı ötekileştiren ve aile yapımıza hakaret eden sahneler yer almıştır. Dizide Kayserili ticaret yapanların örneği buymuş gibi gösterilmesi, küçük düşürülmesi kabul edilemez. Dizide kuyumculuk ve sarraflık yapan esnafımızı taklitçi, birbirini dolandıran ve para kazanmak için her türlü yola başvuran ticaret erbabı olarak gösterilmesi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Alın teriyle ekmeğini kazanan, ticaretimize katkı veren esnafımızın bu şekilde lanse edilmesine asla izin veremeyiz."

Gülsoy, Kayseri'nin hayırseverliği, çalışkanlığı, devletçi kimliği ile helal, haram ölçüsünü çok iyi bilen Ahilik kültürünü yaşayan ve yaşatan iş insanlarıyla ünlü bir kent olduğunu aktardı.

Diziyi şiddetle kınadığını ifade eden Gülsoy, dizinin yayından kaldırılması için hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA