KTO Başkanı Gülsoy'dan 27 Mayıs mesajı Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 27 Mayıs darbesinin 60 yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 27 Mayıs darbesinin 60 yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy, mesajında, Cumhuriyet tarihi boyunca karşı karşıya kalınan darbe ve darbe girişimlerinin unutulmaz yaralar açtığını, her darbe sonrası Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak daha geriye gittiğini belirtti.

"Tüm darbeleri lanetliyorum. Aradan geçen 60 yıla rağmen 27 Mayıs darbesini yapanlar milletin vicdanında mahkum olup lanetlenmektedir.'" ifadelerini kullanan Gülsoy, şöyle devam etti:

"Bugün 27 Mayıs darbesinin 60. yılı. Bu darbe sonrasında millet iradesiyle iktidara gelen ve ülkemize çok büyük hizmetler veren DP iktidarının Başbakanı Adnan Menderes ile iki bakan arkadaşı Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan maalesef idam edilmişlerdir. Aradan geçen 60 yıla rağmen milletimiz darbecileri lanetle anarken idam edilen başbakan ve bakanlarına ise 'demokrasi şehidi' muamelesi yapmıştır. 27 Mayıs darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat post modern darbesi, 27 Nisan muhtırası ve nihayet 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizde demokrasiye karşı yapılmış en alçak girişimlerdir."

Gülsoy, Celal Bayar ve diğer Demokrat Partililerin Kayseri Cezaevine getirildiğini hatırlatarak, Kayseri halkının çoğunluğunun 27 Mayıs darbesine karşı çıktığını, Kayserililerin sürekli cezaevini ziyaret ettiğini, cezaevindeki yakınlarını görmeye gelen DP'lilerin ailelerine Kayserililerin kucak açtığını aktardı.

Kaynak: AA