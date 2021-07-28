KTO Başkanı Gülsoy, artan koronavirüs vaka sayılarına dikkati çekti

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, son günlerde artan koronavirüs vaka sayılarına karşı vatandaşları uyardı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, son günlerde artan koronavirüs vaka sayılarına karşı vatandaşları uyardı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen odanın temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönülmesi gerektiğini belirtti.

Salgından kurtulmak için aşının şart olduğunu ifade eden Gülsoy, maske, mesafe ve temizlik kurallarının elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Normal yaşantıya dönmenin, alınacak tedbirlerle mümkün olacağına dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Aşının kıymetini bilmiyoruz. Hala aşı ile tanışmayan ülkeler var. Salgında sektörlerimiz büyük zarara uğradı. Ciddi yaralar aldı. Yeni bir kapanmaya daha tahammülümüz yok. Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar düzenlenmeli ve tedbirler alınmalı. Sosyal medya, gençleri etkiliyor. Gençlerimize önerimiz tedbirlerini alarak dedikodu içerikli farklı düşüncelere mahal vermeden aşılarını olmaları. Salgının başından beri gösterdikleri fedakarlık için tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Bizler de Kayseri Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapıyor, üye ve işyerlerimize bu konuda gerekli hatırlatmalarda bulunuyoruz."

Yaz mevsimi ile birlikte gurbetçi sezonun açıldığını ve çarşı pazarın hareketlendiğini belirten Başkan Gülsoy, esnafa da uyarılarda bulundu.

Gurbetçi sayesinde esnafın yüzünün güldüğünü anlatan Gülsoy, gurbetçilerin memleketlerinden iyi anılarla ayrılmalarını istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin