KTO Başkanı Gülsoy, ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, ABD'nin Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Kötü komşu mal sahibi yaparmış. Biz bugün savunma sanayinde yüzde 75 yerli ve milli unsurlar kullanıyoruz. İnşallah bu gibi hukuksuz yaptırımlar nedeniyle kısa sürede yüzde yüz kendi kendimize yeten ülke haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin NATO ortağı olan ve 70 yıldır birlikte olduğu ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak aldığı kararın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

ABD ve bazı AB ülkelerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve terörle mücadelede Türkiye'ye silah ambargosu uyguladıklarını hatırlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bugün şükürler olsun ki savunma sanayinde yüzde 75 oranında kendi kendimize yetiyoruz. İnşallah bu cumhuriyetimizin 100. yılında yüzde 90'a çıkacak. ABD'nin savunma sanayimize yönelik yaptırım kararlarını lanetliyorum. ABD'nin besleyip büyüttüğü terör örgütü her gün Irak'tan, Suriye'den füzelerle, roketatarlarla Hatay'ı, Kilis'i, Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı vururken ve onlarca masum vatandaşımızı şehit ederken ABD ve NATO neredeydi."

Gülsoy, gerek ABD gerekse bazı AB üyesi ülkelerin bölgesinde güçlenen Türkiye'den rahatsız olduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin