KTO "A Sınıfı Akreditasyon Belgesi" aldı

Kayseri Ticaret Odası'na (KTO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 5 yıldızlı "A Sınıfı Akreditasyon Belgesi" verildi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, akreditasyon sistemi yenileme denetimlerini başarıyla tamamlayan KTO'ya, sertifikayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu düzenlenen törende verdi.

Hisarcıklıoğlu, sertifika töreninde Avrupa standartlarında hizmet sunmayı sürdüren KTO'yu tebrik ettiğini belirtti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da "akredite oda" unvanı ile hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını aktardı.

Üyelerine üst düzeyde hizmet verildiğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Yapılan denetim sonucu, A sınıfı 5 yıldızlı akredite oda unvanını aldık. Üyelerimize birinci sınıf hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu düşünceyle, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine maksimum düzeyde cevap verecek proje ve faaliyetlerle, hizmet odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz. Başta çalışmaların yürütülmesinde emeği olan oda personelimize, vizyoner bakış açılarıyla yönetim kurulu üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün