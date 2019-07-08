KTO 2. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) geniş katılımlı 2. Grup Meslek Komiteleri toplantısı gerçekleşti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy inşaat sektör temsilcilerinin yoğunlukta olduğu 2. Grup Meslek Komiteleri toplantısında komite üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Gülsoy'a Meclis Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. KTO Meclis Üyesi Mustafa Aydın'ın ev sahipliliğinde gerçekleşen ve 1.Meslek Komitesi (Ağaç Ürünleri ve Katı Yakıt Üretimi ve Ticareti), 3. Meslek Komitesi (Altyapı Müteahhitleri), 14.Meslek Komitesi(Gayrimenkul ve Kiralama Hizmetleri), 19.Meslek Komitesi (İnşaat Malzemeleri Üretim ve Ticaret), 20.Meslek Komitesi (Özellikli Bina İnşaatı Müteahhitleri), 21.Meslek Komitesi (Konut İnşaatı Müteahhitleri), 24.Meslek Komitesi( Madencilik Sektörü Firmaları), 29.Meslek Komitesi (Mimarlık, Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri), 34.Meslek Komitesi ( Tamamlayıcı İnşaat Hizmetleri), 36.Meslek Komitesi (Bina İklimlendirme ve Yalıtımı Hizmetleri ), (Sigorta Acenteleri ve Aracıları), 41.Meslek Komitesi'nin (Yapı Kooperatifleri) katıldığı toplantıda, sektördeki sorunlar ve gelişmeler ele alındı. Meslek komite toplantılarının yanı sıra zaman zaman komite başkanları ile bir araya gelerek komitelerin faaliyetleriyle yakından ilgilenen Başkan Gülsoy, "Her ay düzenlenen meslek komite toplantılarımız ve belirli periyotlarda komite başkanları ile yaptığımız toplantımızın haricinde bir de birbirine yakın sektörler temsilcilerini davet ederek ortak sorunlara çözüm arıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilkini başlattığımız meslek komitesi grup toplantımızın geri dönüşleri bizleri oldukça memnun etti. Toplantıya katılanlardan aldığımız olumlu mesajların yanı sıra diğer komite üyelerimizden de 'bizler de bu tür toplantılara katılmak istiyoruz' talepleri aldık. Siz yeter ki toplantı talep edin, geleceğiz çözüm üreteceğiz deyin; ne zaman nerede olursa sorunlarınıza, taleplerinize çözüm üretmek için bizler buradayız. Talepler üzerine hemen toplantımızın 2.'sini düzenledik ve inşaat gruplarımızın ağırlıklı olduğu, inşaat sektörünü besleyen ve inşaat sektöründen beslenen diğer komiteleri bir araya getirdik. Daha önce sizlerden gelen taleplerden oluşan gündem maddelerimizden görüyorum ki birlikte hareket edersek çözüme kavuşturulmayacak bir sorunumuz yok. Daha öncesinde de ilgili yerlere yazılar göndermiş hatta ilgili makamlara bizzat iletmiştik. Takibini sağladığımız sorunların taleplerin çözüme kavuşacağına inanıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmar barışın kapsamındaki maliyetler, yapı malzemelerindeki fiyat artışları, kamu ihalelerindeki hak ediş ve fiyat farkları gibi konuların masaya yatırıldığı 2. Grup Meslek Komiteleri Toplantısı için Başkan Gülsoy'a teşekkür eden komite üyeleri, piyasalardaki durgunluğun tüm sektörleri etkilediğini haliyle kendi sektörlerinde de hissedilir bir durgunluk yaşandığını belirterek; işleri canlandırmak adına önlerindeki engelleri kaldırmak için yapılan çalışmaların işlerini hareketlendireceğini ve sektör temsilcilerini rahatlatacağını söyledi

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantı ardından günün anısına komite üyeleri ile fotoğraf çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA