KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Balcı'dan üniversite adaylarına çağrı Açıklaması Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, üniversitenin Orta Asya'da örnek ve marka bir yüksek eğitim kurumu olduğunu belirterek, "Türk dünyasına ilgi duyan, nitelikli akademik kadrosundan eğitim almak ve en az dört dil öğrenmek isteyen öğrencileri...

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, üniversitenin Orta Asya'da örnek ve marka bir yüksek eğitim kurumu olduğunu belirterek, "Türk dünyasına ilgi duyan, nitelikli akademik kadrosundan eğitim almak ve en az dört dil öğrenmek isteyen öğrencileri kurumumuza davet ediyorum." dedi.

Türkiye ve Kırgızistan cumhuriyetlerinin birlikte kurdukları uluslararası statüde bir devlet üniversitesinin Rektörü Balcı, üniversite adaylarına KTMÜ'de okumanın avantajları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih telaşında olan üniversite adaylarının üniversitelerini tercih etmelerini isteyen Balcı, "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Orta Asya'da örnek ve marka bir yüksek eğitim kurumudur. Türk dünyasına ilgi duyan, nitelikli akademik kadrosundan eğitim almak ve en az dört dil öğrenmek isteyen öğrencileri kurumumuza davet ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin üniversitede, Kırgızcanın yanı sıra Rusça, İngilizce, Çince öğrenebileceklerini dile getiren Balcı, mezunlarına verdikleri çift diplomaların başta Kırgızistan ile Türkiye'nin yanı sıra bu ülkelerin diplomalarını tanıyan tüm dünya ülkelerince kabul edildiğini vurguladı.

Kurumlarının YKS'nin üniversite tercihleri arasında yer aldığını hatırlatan Balcı, üniversitede mühendislik, fen, iletişim, edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, ziraat, veteriner, güzel sanatlar ve ilahiyat fakültelerinin yanı sıra turizm ve otelcilik, beden eğitimi ve spor ile yabancı diller yüksekokullarına Türkiye'den 124 öğrenci alacaklarını ifade etti.

"Kırgızistan ata yurdumuzdur"

Türkiye'den gelecek öğrencilerin barınma sorunu olmayacağını söyleyen Balcı, "Kampüsümüzde öğrenci evleri mevcut. Huzur ikliminde öğrenciler yaşamlarını sürdürecekler. Kırgızistan ata yurdumuzdur. Öğrenciler, buraya geldiklerinde bir hafta sonra kendilerini evinde gibi hissedeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Balcı, Kırgız hükümeti tarafından tahsis edilen 84 hektar alan üstünde kurulan ve 117 bin metrekarelik kapalı alan içeren modern ve çağdaş kampüste fakülte ve yüksek okulların yanı sıra akademik birimler, konferans ve toplantı salonları, televizyon ve radyo stüdyoları, sosyal tesisler, kütüphaneler, sağlık merkezi, araştırma ve uygulama merkezleri, açık ve kapalı spor kompleksleri, laboratuvarlar, öğrenci evleri ve lojmanların yer aldığını kaydetti.

Üniversite öğrencisinin aradığı tüm sosyal imkanları üniversitenin kampüsünde bulabileceğini aktaran Balcı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde eğitim öğretimin ücretsiz olduğunun altını çizdi.

Balcı, üniversitede 13 ülkeden 22 kökenden yaklaşık 6 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü anımsattı.

Bu yıl kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutlayacak Manas Üniversitesi, Türkiye ile Kırgızistan arasında 30 Eylül 1995 tarihinde imzalanan anlaşmayla kurulmuştu.

Türkiye, KTMÜ'nün kuruluşundan bu yana geçen 22 yılda üniversiteye 398 milyon dolar bütçe tahsis ederken, bunun 179 milyon doları yatırımlar için harcandı.

Kaynak: AA