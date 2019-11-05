KTK'nın 80. yılında 80 kişilik ekiple yola çıktılar

05.11.2019 11:57

80 yılı geride bırakan Kültürpark Tenis Kulübü (KTK), 12 Ocak 2020'de yeni yönetimini belirlemek için seçime gidiyor. 20 yıldır üyesi olduğu KTK'da gerçekleşecek seçimler için adaylığını açıklayan Tolga Şekercioğlu, "Gençliğin dinamizmi ve tecrübeli üyelerimizin deneyimlerini birleştirerek çok büyük bir sinerji oluşturacağız. Bu yüzden tenise sevdalı bir ekip olarak, 2020-2022 döneminde yönetime talibiz" dedi.



"80. yılımızda, 80 kişilik bir ekiple yola çıktık"



"KPTK 80" takımı, "80. yılımızda, 80 kişilik bir ekiple yola çıktık" diyerek Kültürpark Tenis Kulübü seçimlerinde yeni yönetime talip olduklarını açıkladı. 12 Ocak 2020'de yeni yönetimin belirlenmesi için seçime gidileceğini belirten aday Tolga Şekercioğlu, "Amacımız tüm üyelerimizin de kendine ait hissettiği proaktif yönetim şekli. Yönetim kurulundaki arkadaşımızın üyelik yaş ortalaması 12 yıl. En gencimiz 2 yıl, en tecrübelimiz ise 29 yıllık üyedir. Gençliğin dinamizmi ve tecrübeli üyelerimizin deneyimlerini birleştirerek çok büyük bir sinerji oluşturacağız. Tüm paydaşlarımız için çok etkin yürütmeyi planladığımız projelerimiz hazır. Seçim sonrası hemen işe koyulacağız. Kulübümüzün neredeyse her karışını, tüm personeli, misafirlerimizi, velilerimizi tanıyan, en eskiden en yeni üyeye kadar herkese dokunan, kulübümüzde zaman geçiren, tenis oynayan hep daha iyiye ulaşmaya çalışan, yazılı olan kurallarımız kadar, yazılı olmayan geleneklerimize de bağlı olan ve en önemlisi tenise sevdalı bir ekip olarak, 2020-2022 döneminde yönetime talibiz" dedi.



Vizyon ve misyonlarını anlattı



Vizyonlarının, Kültürpark Tenis Kulübü'nün var olan değerlerini, gönüllülük anlayışı ile en üst seviyeye çıkarmak, ülke ve dünya tenisine katkı sağlayacak ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirerek kulübü Türk tenisinin lideri konuma getirmek olduğunu vurgulayan Şekercioğlu, "Misyonumuz; tenisi fair-play anlayışıyla her yaştan ve seviyeden kitlelere yaymak, Türkiye ve dünyada örnek genç oyuncular yetiştirmek, üyelerine güvenli ve kapsayıcı bir ortam sunarak tenisi geliştirmek, KTK'yı turnuvalar ve etkinlikler ile birlikte lider konuma eriştirmek, gönüllülük anlayışı ile paydaşları artırmak, altyapıyı etkin bir yönetim anlayışı ile geliştirmek ve üyelerine sağlıklı spor yapma olanağı sağlamak, üye sayısını ve gelirlerini artırarak sağlıklı bir finansal yapıya ulaşmak, sosyal farkındalık projelerinde liderlik yapmak ve toplumsal bilinci artırmaktır" diye konuştu.



Projeleri sıraladı



Seçildiği takdirde hayata geçireceği projelerini de anlatan Şekercioğlu; Tenis Altyapı İyileştirme Projesi, Tenis Sevgisi Projesi, Teniste Kalite Yönetimi Projesi, Kurumsal Teknik Altyapı Projesi, 80. Yıl Kurumsal Kimlik Projesi, Sosyal Üyelerin Kazanımı Projesi, Yeni Üye Oryantasyon Projesi, Global Kardeş Kulüp Projesi, Kulüp Binası ve Tesis İyileştirme Projesi, KTK Yayın Projesi ve Kedi Dostlarımız Projesini anlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA