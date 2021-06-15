KTB'de ziraat odalarının başkanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi

Kayseri Ticaret Borsası'nda (KTB) ziraat odalarının başkanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Kayseri Ticaret Borsası'nda (KTB) ziraat odalarının başkanlarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, borsada düzenlenen toplantıda konuşan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 2020-2021 üretim sezonunda kuraklığın ciddi oranda çiftçileri etkilemesinden dolayı, üreticilere destek anlamında neler yapabileceklerini, nasıl bir farkındalık oluşturabileceklerini istişare etmek üzere böyle bir toplantı yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Salgınla mücadele ettikleri 2020-2021 yılı üretim sezonunda bir de kuraklığın yol açtığı kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Bağlamış, bu dönemde çiftçilerin yoğun emek vererek ürettikleri ürünlerin kuraklıktan büyük zarar gördüğünü ve kayıpların etkisinin sürmeye devam ettiğini ifade etti.

Kuraklıktan etkilenen üreticilerin beklentilerini anlatan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 250 TL nakdi hibe kuraklık desteği verilmelidir. Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Kuraklık yaşanan illerde üreticilerimizin elektrik ve sulama maliyetleri artmıştır. Elektrikle sulama yapan çiftçilerimizin borçlarından dolayı elektrikleri kesilmemeli ve sulama ücretleri ile elektrik fiyatlarında indirime gidilmeli, tarımsal abone grubunda elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV yüzde 1'e indirilmelidir. Kuraklıktan zarar gören üreticilerden bu yıl için sulama ücreti alınmamalıdır. Elektrik ve sulama borçları nedeniyle desteklere bloke konulmasına son verilmeli, borçlar uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Yapılandırılan üretici borçları faizsiz ertelemeye dahil edilmelidir. Kuraklık yaşayan çiftçilere faizsiz kredi kullandırılmalıdır. Gübre başta olmak üzere girdilere verilen destek artırılmalıdır. 2021 yılı destek ödemeleri bir an önce verilerek kuraklıktan zarar gören üreticilere bunların can suyu olması sağlanmalıdır. Üreticilerimizin Bağ-Kur prim borçları uzun vadeyle faizsiz ertelenmeli ve yüksek olan Bağ-Kur primleri düşürülmelidir. Yüksek olan TARSİM sigorta primleri düşürülmeli, devlet desteği artırılmalıdır. Hazine arazilerini eken ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmayan üreticilerin de desteklerden yararlanması sağlanmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya