KTB'de yılın ahisine kaftanı giydirildi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, yılın ahisi olarak seçilen borsa üyelerinden Ömer El'e kaftanını giydirdi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, yılın ahisi olarak seçilen borsa üyelerinden Ömer El'e kaftanını giydirdi.

KTB'de düzenlenen törene, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan KTB Başkanı Recep Bağlamış, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran, meslek eğitini ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan Ahilik kavramı, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir. Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti ve kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli Ahilik çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Ahilik Teşkilatı'nın yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edilen esnaf ve sanatkarlarımız ihtiyaç sahibi olanlara her zaman destek olmuştur. Yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmemizi sağlayan Ahilik Teşkilatı'nın dünya kültürüne ve ticaret literatürüne büyük katkıları olduğu gibi milli birlik ve beraberliğinde teminatlarından birisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bağlamış, konuşmasının ardından yılın Ahisi seçilen Ömer El'e kaftanını kaftanını giydirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı