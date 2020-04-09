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Kayseri, Ekonomi

KTB Başkanı Recep Bağlamış'tan iş dünyasına ilave destek talebi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanı ile video konferans aracılığıyla yapılan toplantıya katıldı.

09.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:46
KTB Başkanı Recep Bağlamış'tan iş dünyasına ilave destek talebi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanı ile video konferans aracılığıyla yapılan toplantıya katıldı.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar ile mevcut durum istişare edildi.

Devletin bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladığını ve bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri olduğunu aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli.

Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF'nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı.

Ancak üyelerimizden bizlere gelen şikayetlere baktığımızda, bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var."

Tüm bankalara seslenen Bağlamış, "Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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