KTB Başkanı Recep Bağlamış: "Kırmızı et üretiminde problem bulunmamaktadır"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ülkedeki kırmızı et üretiminde herhangi bir problem bulunmadığını belirterek, "Mart ayı itibarıyla sektörde yaklaşık 50 milyon koyun, yavrulama zamanından dolayı 15 milyon civarında kuzu olduğunu tahmin ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasının ardından vatandaşların marketlerdeki gıda ürünlerine yoğun talep gösterdiğini belirtti.

Ülkede kırmızı et üretiminde bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Bağlamış, Türkiye'de 2019 yılı genelinde toplam kırmızı et üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışla 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildiğini aktardı.

Bağlamış, koronavirüs nedeniyle kırmızı et piyasasında panik havası yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kırmızı et ve ürünleri için tüketimimizi karşılayacak kadar hayvan varlığımız var. Kimse endişe etmesin. Rant sağlamak için 'hayvan ithal edilecek' diye söylenti çıkaranlara prim vermeyeceğiz. Tüketicilerimizin de içi rahat olsun. Kırmızı et üretiminde herhangi bir problem bulunmamaktadır. Besi sektöründe faaliyet gösteren yetiştiricilerimizin işletmelerinde 2020 yılı için tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda besi hayvanı ve buna bağlı olarak da kırmızı et tüketimini karşılayacak kadar üretimimiz bulunmaktadır."

Küçükbaş hayvan varlığına da değinen Bağlamış, "Mart ayı itibarıyla sektörde yaklaşık 50 milyon koyun, yavrulama zamanından dolayı 15 milyon civarında kuzu olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı kırmızı et tüketimini karşılayacak durumda. Tüketicimizi ithalata muhtaç edecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Salgın nedeniyle piyasada herhangi bir tedirginliğe, stok yapmaya da gerek yok. Kimse paniğe kapılmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA