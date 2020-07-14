KTB Başkanı Recep Bağlamış, "Hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız"
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KTB Başkanı Recep Bağlamış, "Hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız"

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: "15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan da hafızalarımızda taptaze duruyor.

KTB Başkanı Recep Bağlamış,
14.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:33

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: "15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan da hafızalarımızda taptaze duruyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız" dedi.

"Türk milleti 15 temmuz'da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadesinde bulunan Bağlamış, " Milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. iş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız." diye konuştu.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin Türkiye'de bir dönüm noktası olduğunu belirterek "15 temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan da hafızlarımızda taptaze duruyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız." dedi.

KTB Başkanı baran, "15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin kahramanca bir direniş sergilediğini hatırlatan başkan bağlamış, "Türk milleti 15 Temmuz'da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi

15 Temmuz hainlerinin demokrasimizle birlikte ekonomimizi de hedef aldığını ifade eden Başkan Bağlamış, "15 Temmuz'da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu. İş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasimizin de ekonomimizin de daima nöbetçisi olacağız." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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