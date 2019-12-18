KTB Başkanı Bağlamış'tan "Kayseri pastırmasına sahip çıkın" çağrısı

18.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:24

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri pastırmasına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Kayseri'de pastırma üretiminin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, tanıtımı için herkesin destek vermesini istedi.

Kayseri pastırmasının tanıtımı çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"İnşallah kısa zamanda yapacağımız lobi çalışmalarıyla Kayseri pastırması tanıtım anlamında zirvedeki yerini alacaktır. Türkiye'de bir çok yöresel ürün şehirlere mal edilmiştir. Mesela baklavayı Türkiye'nin her yöresinde herkes yapabiliyor ancak baklava Gaziantep'in tescilli ürünüdür. Bunu kimse tartışamaz. Pastırmayı da Türkiye'de birçok şehirde herkes üretebilir, bunda sıkıntı yok ancak pastırmanın gerçek anlamda anavatanı Kayseri'dir. Bunun tartışılması dahi abesle iştigaldir. Türkiye'de pastırma konusunda Kayseri, süper ligdedir."

Kaynak: AA