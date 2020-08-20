KTB Başkanı Bağlamış'tan Karpuzatan'da koronavirüs denetimi Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Karpuzatan bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirdi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Karpuzatan bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri gerçekleştirdi.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bağlamış, buradaki üretim yerlerini inceleyerek maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.

"Bizim bu denetimlerdeki amacımız esnafımızı hem yönlendirmek hem de bu işin hassasiyetini vurgulamak" ifadelerini kullanan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Hakikaten burada esnafımızın kurallara büyük oranda dikkat ettiklerini görüyoruz. Şu anda da bu hassasiyet içerisinde ticaretini yapıyor, kurallara da uyuyorlar. Bu süreci en iyi şekilde nasıl yönetiriz kaygısını güdüyoruz. Ülkemizin her köşesinde eş zamanlı olarak denetimler yapılıyor. Bu denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak durumlarda yapılıyor. Bizim amacımız esnafımıza ceza yazmak değil. Hepimiz sahadayız. Amacımız farkındalık oluşturmak."

Kaynak: AA