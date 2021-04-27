KTB Başkanı Bağlamış Covid'e yakalandı
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KTB Başkanı Bağlamış Covid'e yakalandı

KTB Başkanı Bağlamış Covid'e yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış koronavirüse yakalandı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabı paylaşımı yapan Başkan Bağlamış; "Değerli hemşehrilerim, COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamt olsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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