Ksyö Doğu Guta'ya Araştırma Ekibi Gönderecek

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısını araştırmak için örgüt bünyesindeki Durum Tespit Misyonunu (FFM) görevlendireceğini açıkladı.

KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejiminden, FFM'nin görevini yapabilmesi için gereken önlemlerin alınmasının istendiği belirtilerek Suriye rejimi ve Rusya Federasyonu'nun da böyle bir araştırma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, FFM'nin Suriye'deki araştırma görevi için hazırlıklara başladığı kaydedildi.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, dün, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısından ciddi endişe duyduğunu belirtmişti.

Üzümcü, kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırı hakkında hazırlanan rapor ulaştıktan sonra hemen ön araştırma yapıldığını ve FFM'nin, kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için mevcut kaynaklardan daha fazla bilgi toplamaya çalıştığını söylemişti.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere önceki 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.