Ksyö'den Doğu Guta Açıklaması

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısından ciddi endişe duyduğunu belirtti.

KSYÖ Genel Direktörü Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, KSYÖ Durum Merkezi'nin olayları yakından izlediğini ifade etti.

Açıklamasında, saldırıdan duyduğu endişeyi paylaşan Üzümcü, şunları kaydetti:

"Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırı hakkında hazırlanan rapor ulaştıktan sonra hemen ön araştırma yapıldı. Durum Tespit Misyonu (FFM), kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için mevcut kaynaklardan daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor. FFM bulgularını taraf ülkelere rapor halinde sunacaktır. Bu konuda ciddi kaygı duyuyorum."

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere önceki gün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.