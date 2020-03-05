KSÜ ve İŞKUR öğrencileri iş hayatına hazırlayacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ile Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında 'İŞKUR İş Kulübü Hizmetlerinin Sunumu ve İş Kulübü İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokol' imzalandı.
05.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:54
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ile Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında 'İŞKUR İş Kulübü Hizmetlerinin Sunumu ve İş Kulübü İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokol' imzalandı.
Kaynak: Dunya.com