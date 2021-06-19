Ksü Teknik Bilimler Myo ve Sosyal Bilimler Myo Binaları Temel Atma Töreni
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Ksü Teknik Bilimler Myo ve Sosyal Bilimler Myo Binaları Temel Atma Töreni

Ksü Teknik Bilimler Myo ve Sosyal Bilimler Myo Binaları Temel Atma Töreni
Habermetre - Haberler | Toplum

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na ait eğitim, atölye ve laboratuvar binalarının temel atma töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na ait eğitim, atölye ve laboratuvar binalarının temel atma töreni düzenlendi. Törene, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Niyazi Can ve protokol üyeleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulları'nın Üniversite'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Meslek Yüksek Okullarımızın üniversitemize ve şehrimize hayırlı olması dileklerinde bulundu. TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal, "Bugün internet, siber ve sanal coğrafya üzerinden her bir insan elindeki akıllı telefon üzerinden bağlandığı siber dünya, bugün insanı bütün aidiyetlerinden koparır hale geldi. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en temel tehdit, bedenleri bize ait ama zihinleri siber egemenlerin küresel sermayenin kültürel içeriği ile doldurulmuş nesiller ile karşı karşıya kalmasıdır. Üniversiteler bunun için oluşturdukları mekan, iklim, değer ve aidiyet açısından son derece kıymetli ve kritiktir. Meslek Yüksek Okulu'nun şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun temel atma töreni ile sona erdi. Valimiz Ömer Faruk Coşkun, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve Milletvekillerimiz, daha sonra KSÜ Rektörlüğünü ziyaret ederek üniversitenin sorunlarını ve iyileştirilmesi gereken alanlarını istişare ettiler.

Kaynak: Habermetre

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Ksü Teknik Bilimler Myo ve Sosyal Bilimler Myo Binaları Temel Atma Töreni - Haberler
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