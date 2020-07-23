KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can: "Virüsün seyrine göre hazırlıklarımızı yapıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can: "Virüsün seyrine göre hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrine göre yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can:
23.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:24

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrine göre yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Can, KSÜ Avşar Kampüsü bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, üniversitedeki çalışmaları değerlendirdi.

Kovid-19 başlangıcında bazı tedbirlerin alındığını belirten Rektör Can, "Mart ayından sonra eğitimin devam edemeyeceğini düşündüğümüz için önceden çalışmalar yaptık ve uzaktan öğretime yönelik hazırlıkları tamamladık. YÖK'ten talimatın gelmesi sonrasında uzaktan eğitimi aynı gün başlattık." dedi.

Yüz yüze eğitimin yerini hiç bir şeyin tutmayacağını ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Virüsün seyrine göre, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda bahar dönemi eğitimi de uzaktan olacak gibi gözüküyor. Ben uygulamalı eğitimi her zaman destekliyorum. Derslerimizin yarısını uzaktan, yarısını yüz yüze yapabiliriz ancak bunun da çoğunluğunu yüz yüze, uygulamalı olarak yapacağımızı düşünüyoruz. Pandemi sürecinde faaliyetlerimiz yavaşladı. Öğrencilerimizin dersleri daha kaliteli olarak alması için çalıştık. Online de olsa yüz yüze sosyal mesafe içerisinde de elimizden geleni yapacağız."

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar gören Karacasu kampüsünün Avşar Kampüsüne taşınmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Can, "Bu süreçte çocuklarımız korku içerisinde. Oradaki 6 bin öğrencinin 5 bin 500'ünü buradaki fakültelere yerleştirdik. 500 kadar atölye çalışması olan öğrenciler orada kaldı. Onlarda prefabrikler içerisinde eğitim yapacaklar. Yeni binaların yapılmasının ardından öğrencilerimizin tamamını buraya taşıyacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Ekonomi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Dünya
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Henry Onyekuru, Monaco'da yola devam edeceğini ve hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi
Henry Onyekuru, Monaco'da yola devam edeceğini ve hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak
Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılması beklenen Mesut Özil için 3 milyon poundluk kiralama teklifi yapacak
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Deniz Seki Serdar Ortaç Michael Jackson
Spor Selçuk İnan Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can: "Virüsün seyrine göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 12:24:33. #1.15#
title